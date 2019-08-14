Арина Соболенко – Мария Саккари. Прогноз: гречанка возьмёт как минимум сет

15 августа в матче третьего круга женского турнира категории Premier в Цинциннати Арина Соболенко сыграет с Марией Саккари. Букмекеры отдают небольшое предпочтение теннисистке из Беларуси: поставить на победу Соболенко можно с коэффициентом 1.61.

Анализ матча Арина Соболенко – Мария Саккари (15.08.2019)

Соболенко переживает не самое простое время. После полнейшего провала травяной части сезона с вылетом в первом круге Уимблдона перспектива опуститься в рейтинге стала ощутимой. На турнире в Сан-Хосе удалось дойти до финала, а вот в Торонто ничего хорошего не вышло.



Не успев толком восстановиться, Арина в первом же матче проиграла Анастасии Павлюченковой. Россиянка перетерпела сложные минуты и дожала уставшую фаворитку в третьей партии (3:6, 6:3, 7:5). Год назад в Цинциннати теннисистка из Беларуси дошла до полуфинала, так что ей предстоит защищать 350 рейтинговых очков.



Пока получается недурно – две быстрые и довольно лёгкие победы над крепкими соперницами. В первом круге досталось Петре Мартич: молодая хорватка взяла всего пять геймов, потому что первым мячом попадала плохо, а вторую подачу противницы Соболенко за счёт мощи щёлкала как орехи.



Во втором раунде настало время мести, ведь именно Чжэн Сайсай выиграла финальный матч в Сан-Хосе. Арина выглядела собранно, за всю встречу выдав лишь один слабый отрезок, да и тот получился коротким. Китаянка добилась всего одного брейк-пойнта и закономерно уступила (4:6, 3:6).



В целом на харде теннисистка из Беларуси выглядит мощно: игра даётся, удары срываются не слишком часто. Поражение от Павлюченковой можно списать на убойный график, но перед стартом в Цинциннати времени на отдых было предостаточно. Да и устать в матчах с Мартич и Сайсай она вряд ли успела.



Единственный повод напрячься – подача, которая частенько подводит. За два круга Соболенко совершила 8 эйсов при 15 двойных ошибках – соотношение, прямо скажем, печальное. В остальном её силовой теннис на быстром покрытии кажется пусть однообразным, но эффективным.



Играть предстоит с Марией Саккари, она также любит действовать активно и стремится атаковать. Гречанка набрала ход и уже успела отправить домой Камилу Джорджи (6:3, 6:0) с Петрой Квитовой (6:4, 2:6, 6:3), а до того дошла до полуфинала в Сан-Хосе. Лёгкой победы фаворита точно не будет.

Многое зависит от подачи Соболенко. Если Саккари станет регулярно получать очки без борьбы за счёт двойных ошибок, остановить её будет сложно. П2 за 2.44 – по вкусу, а вот ТБ 20,5 гейма за 1.78 и победа Саккари как минимум в одном сете за 1.61 выглядят надёжно. Можно даже взять третий сет за 2.82, соперницы стоят друг друга.

Ставки на матч Арина Соболенко – Мария Саккари

Гречанка набрала ход и уже успела отправить домой Камиллу Джорджи (6:3, 6:0) с Петрой Квитовой (6:4, 2:6, 6:3), а до того дошла до полуфинала в Сан-Хосе. За два круга Соболенко совершила 8 эйсов при 15 двойных ошибках. Если ситуация не изменится, Саккари непременно зацепится.



Ставка №1: третий сет за 2.82.



Ставка №2: победа Саккари за 2.44.