Элина Свитолина – Софья Кенин. Прогноз: украинка не отомстит за Торонто

16 августа в матче третьего круга женского турнира категории Premier в Цинциннати Элина Свитолина сыграет с Софьей Кенин. Букмекеры отдают небольшое предпочтение теннисистке из Украины: поставить на победу Свитолиной можно с коэффициентом 1.69.

Анализ матча Элина Свитолина – Софья Кенин (16.08.2019)

В целом, 2019 год складывается для Свитолиной не лучшим образом – иногда мешали травмы, иногда нестабильность. На Уимблдоне удалось дойти до полуфинала, хотя всё могло закончиться уже во втором круге на Маргарите Гаспарян: та выиграла первый сет и ни в чём не уступала во втором, но была вынуждена сняться.



Возвращение на хардовое покрытие получилось средненьким. В Сан-Хосе пришлось паковать чемоданы уже во втором матче, где находчивая Мария Саккари дожала фаворитку в третьей партии. В Торонто удалось одержать две победы – затяжную над средненькой Катержиной Синяковой (6:3, 3:6, 6:3) и быструю – над Белиндой Бенчич (6:2, 6:4).

Затем последовало поражение от Софьи Кенин. Дело закончилось в двух партиях (4:6, 6:7), однако говорить о серьёзном преимуществе американки не приходилось. Встреча была довольно равной, но пара лишних ошибок в ключевые моменты решили судьбу противостояния.



Для Кенин нынешний сезон получается прорывным: тут и два титула (Мальорка, Хобарт), и несколько хороших выступлений на крупных турнирах. Она всё ближе подбирается к топ-20 рейтинга, хотя начинала год в шестом десятке. Судя по качеству игры, место в топ-20 – всего лишь вопрос времени.



Но конкретно в Цинциннати американке будет трудно зайти далеко. Всё дело в плотном графике, ведь сразу после проигранного полуфинала в Торонто она прибыла в США. Получается, что матч со Свитолиной станет для неё восьмым за 11 дней. Конечно, это очень много. Элина стартовала со второго круга и быстро разнесла Элисе Мертенс (6:4, 6:1).



Соответственно, Софии нужно постараться быстро закончить игру, ведь в случае третьей партии соперница будет посвежее. Впрочем, на её стороне окажется поддержка трибун, что наверняка поможет в трудной ситуации и добавит сил. Так что списывать Кенин со счетов пока не стоит.



Непосредственно по качеству тенниса вопросов нет: американка уже выбила крепкую немку Юлию Гёргес (6:4, 7:6) и Зарину Дияс из Казахстана (6:4, 6:1). А главное – во втором круге она наладила подачу и обошлась без двойных ошибок. Если сил осталось достаточно, нас ожидает знатная заруба.



Самый очевидный вариант – верх. Соперницы близки по уровню и отлично знают друг друга, так как встретятся в третий раз за полгода. ТБ 21,5 гейма за 2.00 – вполне неплохо. П2 за 2.16 – по вкусу. Кенин сейчас ни в чём не уступает Свитолиной и ограничена только усталостью из-за тяжёлого графика.

Ставки на матч Элина Свитолина – Софья Кенин

Сразу после проигранного полуфинала в Торонто Кенин прибыла в США. Матч со Свитолиной станет для неё восьмым за 11 дней. Элина, например, стартовала со второго круга и быстро разнесла Элисе Мертенс (6:4, 6:1), так что будет посвежее. В остальном соперницы близки по уровню и отлично знают друг друга, так как встретятся в третий раз за полгода.



Ставка №1: ТБ 21,5 гейма за 2.00.



Ставка №2: победа Кенин за 2.16.