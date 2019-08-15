NAVI – Virtus.pro, Liquid – PSG.LGD. Прогнозы на The International 2019

Завтра в Шанхае 18 лучших команд мира продолжат сражения в рамках группового этапа The International. Пока коллективы провели не так много игр, задача остаётся прежней – бороться за победу в каждом матче, чтобы уже завтра вечером перспективы выхода из группы с нужного места зависели только от собственных выступлений.

Главным противостоянием второго игрового дня для русскоязычных зрителей будет битва Natus Vincere против Virtus.pro в рамках группы B. Букмекеры считают безоговорочным фаворитом российскую команду – на её победу дают 1.75. Коэффициент на успех NAVI 8.70, на ничью – 2.55.



Во второй подгруппе одним из самых интересных матчей будет противостояние европейской команды Team Liquid и хозяев турнира PSG.LGD. Обе команды показали неоднозначную игру в первый день группового этапа. Хотя китайцы выступили лучше, «ФОНБЕТ» наряду с другими букмекерскими конторами считает фаворитом матча Liquid (3.25 против 3.60).

Фото: sun9-51.userapi.com

Ставки на матчи NAVI – Virtus.pro, 16 августа 2019

Довольно легко понять, почему Virtus.pro считают безоговорочным фаворитом матча, а их соперника – записным аутсайдером. «Мишки» в течение трёх лет подряд показывают яркую игру и входят в число лучших команд мира (в текущем сезоне VP заняла второе место в общем зачёте Dota Pro Circuit).



Состав Natus Vincere по Dota 2 переживает не самые лучшие времена. В этом году клуб приступил к строительству новой команды, которое проходит не так гладко. В сезоне 2018/19 было больше негативных моментов, и даже на TI9 команда, по мнению некоторых, попала не без доли везения.



Но несмотря на разницу в классе и турнирных задачах стоит помнить, что СНГ-дерби всегда выходит за рамки обычной встречи топ-команды мирового уровня и молодого коллектива. Многолетнюю историю противостояний двух топовых клубов СНГ Virtus.pro не удалось переломить даже в этом сезоне – по три победы каждой команды, при этом разница по картам даже в пользу NAVI (9-8).



Конечно, на победу Natus Vincere на чемпионате мира надеяться не приходится, но очки у Virtus.pro «желто-черные» отнимут наверняка. VP пока не показывают своей лучшей игры, а вот в активе NAVI уже две ничьи против довольно серьёзных соперников.

Фото: sun9-51.userapi.com

Игры наверняка будут долгими. Обе команды на TI уже показали, что предпочитают быстрой игре стратегии с запасом по времени. При равных коэффициентах ставить «длительность больше» лучше на вторую карту: Virtus.pro играют оба сета против одного соперника по схожему сценарию, и даже после разгрома на первой карте NAVI смогут сделать ошибки.



Кроме того, вторую карту обе команды играют дольше, чем первую – об этом говорит статистика.



Ставка №1: NAVI не проиграет (коэфф. 2.27)

Ставка №2: Длительность второй карты больше 38,5 минут (коэфф. 1.9)

Ставки на матчи Liquid – PSG.LGD, 16 августа 2019

Обе команды подошли к The International 2019 в роли теневых фаворитов. Team Liquid после неудач в сезоне сделала удачную замену и сразу заняла второе место на турнире в Москве. В то же время PSG.LGD удерживает статус одной из лучших команд Китая и стабильно играет на протяжении всего сезона, поэтому в домашних стенах также считается одним из претендентов на чемпионство.

Фото: media.epicenter.gg

В первый игровой день оба участника группы А не обошлись без провалов. Team Liquid довольно неожиданно проиграла дебютный матч на TI9 американскому составу Newbee, хотя во втором туре сгладила впечатление сверхуверенной победой над Chaos.

PSG.LGD начала домашний ЧМ с двух побед, однако в игре с TNC потеряла очки. По результатам первого дня достаточно трудно судить о форме соперников по группе А, поэтому исход встречи может быть довольно непредсказуемым.



Но что можно сказать точно – как будут играть коллективы. PSG.LGD делает ставку на позднюю стадию игру и выбирает соответствующих героев: эта стратегия позволит Team Liquid получить преимущество на первых минутах. В то же время не стоит рассчитывать на зрелищную игру с большим количеством убийств – если китайцы в целом действуют довольно осторожно, то Liquid больше не могут позволить себе терять очки.



По крайней мере, в этом русле пройдёт первый сет противостояния. В зависимости от результата во второй половине матча оба соперника могут подготовить сюрпризы, которые могут склонить чашу весов и характер игры в любую сторону.



Ставка №1: Первой сделает пять убийств на первой карте – Liquid (коэфф. 1.87)

Ставка №2: Общее количество убийств на первой карте меньше 48.5 (коэфф. 1.86)