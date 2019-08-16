«Боруссия Д» — «Аугсбург», «Боруссия М» — «Шальке-04». Прогнозы на Бундеслигу

17 августа в матчах первого тура чемпионата Германии «Боруссия Д» в Дортмунде сыграет с «Аугсбургом», а «Боруссия М» в Мёнхенгладбахе встретится с «Шальке». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «шмелей» можно за 1.22, успех «Боруссии М» идёт за 2.10.

Анализ матча «Боруссия Д» — «Аугсбург»(17.08.2019)

«Шмели» великолепно провели лето, команда вновь готова трепать нервы кризисной «Баварии» Нико Ковача. Трансферы в порядке: вернули блудного сына Матса Хуммельса, выкупили бодро проведшего минувший сезон Пако Алькасера, а также заполучили несколько ярких футболистов в самом расцвете сил — Юлиан Брандт, Нико Шульц, Торган Азар.

Конкуренция в группе атаки теперь потрясающая, а потому нет ничего удивительного в том, что контрольные матчи «Боруссия» провела великолепно. Шесть побед в шести матчах – это здорово, а уж победа над «Баварией» (2:0) в игре за Суперкубок Германии окончательно подкрепила амбиции клуба.

«Аугсбург» — гораздо более скромный коллектив, который приобретает футболистов принципиально иного калибра. В прошлом чемпионате «фуггеры» обитали в нижней части таблицы, в определённый момент даже существовал риск попадания в стыковые матчи. Но обошлось – итогом стала 15-я строчка.

Разница потенциалов очевидна, но «Аугсбург» умеет создавать остроту. Собственно, в минувшем розыгрыше Бундеслиги он забил 51 гол – лучший результат среди команд, занявших с 10-е по 16-е место. Больше того – вот уже три сезона подряд баварцы хотя бы в одном матче отбирают очки у «шмелей».

Вряд ли это случится сегодня, на старте сезона «Боруссия» полна сил и эмоций после победы над «Баварией». Тем не менее, один гол «Аугсбургу» по силам. «Фуггеры» забивали в семи предыдущих встречах с дортмундцами. Так что мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 2.58 и П1 + ТБ 3,5 мяча за 2.32.

Ставки на матч «Боруссия Д» — «Аугсбург»

«Аугсбург» умеет создавать остроту, в минувшем розыгрыше Бундеслиги он забил 51 гол – лучший результат среди команд, занявших с 10-е по 16-е место. «Фуггеры» забивали в семи предыдущих встречах с дортмундцами. Так что мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 2.58 и П1 + ТБ 3,5 мяча за 2.32.

Ставка: победа «Боруссии» + обе забьют за 2.58.

Анализ матча «Боруссия М» — «Шальке-04» (17.08.2019)

Любопытная вывеска. Прошлый сезон получился для соперников очень разным. «Боруссия», как обычно, вовсю претендовала на место в Лиге чемпионов, но сама всё испортила, завалила последние туры (лишь одна победа в пяти матчах) и осталась пятой.

А «Шальке» вполне мог свалиться в зону стыковых матчей, потому что не получалось ровным счётом ничего. Голы давались с огромным трудом, в обороне творился бардак, дошло даже до смены тренера в марте. Итоговое 14-е место, разумеется, оценивалось исключительно как провал.

Что команды представляют из себя сейчас, сказать сложно. По товарищеским матчам выводы делать опасно, а стартовый раунд Кубка Германии несильно от них отличается. Тем не менее, победа «Шальке» над «Дрохтерзеном» со счётом 5:0 (10-1 по ударам в створ) заслуживает внимания, хотя раскачивались «горняки» долго.

Не будем мудрить и возьмём Х2 за 1.84. Первое — «Боруссию» в межсезонье покинул ТорганАзар, от которого напрямую зависела атака команды. Второе – «жеребята» не знают побед в родных стенах на протяжении восьми матчей. Третье – в Кубке Германии «Шальке» стартовал увереннее.

Ставки на матч «Боруссия М» — «Шальке-04»

«Боруссию» в межсезонье покинул Торган Азар, от которого напрямую зависела атака команды. Кроме того, «жеребята» не знают побед в родных стенах на протяжении восьми матчей. Пожалуй, на таком фоне Х2 за 1.84 выглядит здорово.

Ставка: «Шальке» не проиграет за 1.84.