Конкурс прогнозов на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Фрибеты на 5000 рублей

17 августа «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встретятся в матче 2-го тура АПЛ. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.
Превью матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
По оценке букмекеров, команда Пепа Гвардиолы — фаворит матча. Поставить на победу «горожан» в БК «Фонбет» можно за 1.40, что соответствует вероятности 69%. Сделать ставку на успех «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 8.50 (12%). На ничейный исход предлагается коэффициент 5.10 (19%).
В первом туре оба клуба одержали победы. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» со счётом 5:0, а «Тоттенхэм» переиграл «Астон Виллу» со счётом 3:1.
Правила конкурса прогнозов на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.
2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (19:30 мск 17 августа), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.
3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».
4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.
Для участия в конкурсе зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» до начала матча. Новые клиенты получают приветственный бонус до 10 000 рублей.
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