Новак Джокович – Даниил Медведев. Прогноз: серб не пустит россиянина в финал

18 августа в матче полуфинала мужского турнира категории Masters в Цинциннати Новак Джокович сыграет с Даниилом Медведевым. Букмекеры отдают явное предпочтение первой ракетке мира: поставить на победу серба можно с коэффициентом 1.33.

Удивительно, но Медведев продолжает переть напролом к третьему финалу подряд, не чувствуя и тени усталости. В Вашингтоне он уступил в решающем поединке Нику Кирьосу (6:7, 6:7), в Монреале был разгромлен Рафаэлем Надалем (3:6, 0:6). Теперь до финала остался один матч.



Самое странное, что с каждым кругом Даниил не сдаёт, а наоборот – побеждает всё увереннее. Ян-Леннард Штруфф и Андрей Рублёв на двоих сумели взять всего восемь геймов. При этом уровень соперников был достойным – три теннисиста из топ-35 и Рублёв, выбивший Вавринку и Федерера.



Но на фоне соотечественника Андрей выглядел блекло. Первая подача шла довольно средненько, а со второй Медведев расправлялся безо всяких хлопот. Рублёв выиграл 38% розыгрышей после попадания вторым мячом – для мужского тура цифры не просто слабые, а ужасающие.



В предыдущих матчах он подавал заметно лучше, но на этот раз как-то не задалось. Пройти соотечественника с такими показателями было практически нереально. Даниил стабильно осложнял противнику жизнь на приёме и за два сета скопил семь брейк-пойнтов, из которых реализовал четыре. У Рублёва, для сравнения, был только один брейк-пойнт.



Теперь Медведева ожидает сам Новак Джокович. Первая ракетка мира начала турнир со второго раунда и пока не испытала никаких проблем. Сэм Куэрри, Пабло Карреньо-Буста и Люка Пуй брали строго по 6-7 геймов. И было видно, что серб играет с запасом, потому что свой максимум он толком не включал.



Ноле отдыхал после триумфального Уимблдона, то есть он проведёт всего четвёртый матч за последний месяц. Россиянин, для сравнения, сыграет 15-ю встречу за 17 суток. Разница чудовищная. Если Медведев сумеет вырвать победу и выйти в третий финал подряд, это будет натуральный подвиг.



Котировки букмекеров логичны. Джокович сильнее и гораздо свежее, но едва ли находится на пике формы. Медведев же определённо поймал кураж, перевыполнил все планы на подготовительные турниры перед US Open и теперь может играть в своё удовольствие. Расклад хороший.



Серб великолепен на приёме, так что многое будет зависеть от подачи Медведева. Она должна быть максимально близка к идеалу. Если он будет вводить мяч в игру хотя бы на 70-80% от своих возможностей, шансы вряд ли появятся. За плохой процент попадания первым мячом и двойные ошибки Джокович наказывает брейками.

Скорее всего, Ноле потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к подаче соперника, но в дальнейшем класс и усталость скажутся. Мы бы выбирали между вариантами «тотал первой партии больше, чем второй» за 2.32 и П1 + ТМ 21,5 гейма за 2.64.

Ставки на матч Новак Джокович – Даниил Медведев

Ноле отдыхал после триумфального Уимблдона, то есть он проведёт всего четвёртый матч за последний месяц. Россиянин, для сравнения, сыграет 15-ю встречу за 17 суток. Скорее всего, сербу потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к подаче соперника, но в дальнейшем класс и усталость скажутся.



Ставка №1: тотал первой партии больше, чем тотал второй за 2.32.



Ставка №2: победа Джоковича + ТМ 21,5 гейма за 2.64.