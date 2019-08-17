Даниэль Кормье — Стипе Миочич. Прогноз: пожарный вернёт титул на UFC 241

В ночь с 17 на 18 августа мск в Анахайме (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 241. В главном его событии встретятся чемпион организации в тяжёлом весе Даниэль Кормье и экс-чемпион Стипе Миочич. Букмекеры склоняются к победе Кормье: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.68.

17 августа в Анахайме состоится мощнейший по составу UFC 241. Во главе турнира организаторы захотели увидеть двух лучших тяжеловесов своего поколения Даниэля Кормье и Стипе Миочича. Первый отобрал чемпионский пояс у американца хорватского происхождения чуть больше года назад, и с тех пор Стипе в октагоне никто не видел.



Всё это время Миочич ждал, когда же компания предоставит шанс поквитаться ему, рекордсмену по количеству защит титула в хэвивейте. У UFC на титульник были другие планы. Дэна Уайт мечтал свести чемпиона Кормье с экс-обладателем титула Броком Леснаром, скандальным рестлером-допингистом. Даниэль был только за, но компания не смогла договориться по условиям со звездой постановочных боёв.



В итоге матчмейкеры вернулись к кандидатуре Миочича. Весь этот год Стипе готовился к реваншу и воспитывал новорождённую дочь. Как видно на свежих видео, боец из Кливленда набрал в мышечной массе, а на открытой тренировке выглядел непривычно быстрым.



Его соперник ДиСи этот год провёл сложнее, но продуктивнее. Он защитил пояс от притязаний Деррика Льюиса, вылечил старую травму и передумал заканчивать карьеру, хотя обещал сделать в это в 40.



Вероятно, Кормье пожалеет об этом решении, ведь его соперник — самый опасный тяж последних лет в самом рассвете сил. Да, в первый ДиСи снёс Миочича, отправив в ранний нокаут. Однако и тогда ход боя не был односторонним, а если за кем-то и можно было заметить преимущество, так это за Стипе.



В реванше пожарному стоит быть осторожнее и забирать своё за счёт мощи и преимущества боя на руках (Миочич хорошо боксирует и руки у него длиннее). Вероятнее всего, Стипе вернёт свой пояс в эту субботу и сделает это досрочной победой техническим нокаутом в третьем раунде.

Ставки на бой Даниэль Кормье — Стипе Миочич

Весь этот год Стипе готовился к реваншу и воспитывал новорождённую дочь. Как видно на свежих видео, боец из Кливленда набрал в мышечной массе, а на открытой тренировке выглядел непривычно быстрым. Вероятнее всего, Стипе вернёт свой пояс в эту субботу и сделает это досрочной победой техническим нокаутом в третьем раунде.



Ставка: досрочная победа Миочича за 2.65.