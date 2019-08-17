«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин не отдаст победу Хохлову

18 августа на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в матче шестого РПЛ бело-голубые примут «Локомотив». Букмекеры отдают предпочтение гостям, и предлагают поставить на «железнодорожников» за 2.51. Виктория коллектива Дмитрия Хохлова оценена коэффициентом 3.03. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Динамо» — «Локомотив» (18.08.2019)

«Динамо» проводит серьёзную трансферную кампанию по меркам РПЛ, но пока результат непосредственно на поле оставляет желать лучшего. По итогам части поединков Дмитрий Хохлов сетовал на низкий КПД в завершающей стадии, однако нынешнее положение бело-голубых вполне закономерно. Например, Панченко с партнёрами набрали лишь одно очко в двух матчах, когда соперники суммарно провели практически пару часов в меньшинстве.



Романа Широкова в структуре клуба больше нет, но вряд ли Дмитрий Хохлов может чувствовать себя спокойно. Состав команды укрепляется приличными исполнителями с прицелом на еврокубки, прозябать в середине таблице «Динамо» с новым стадионом и спонсорскими вложениями попросту не может. Именно в столь тяжёлый период для бело-голубых выпадает чудовищный по сложности календарь: «Спартак», «Зенит» и теперь «Локомотив».



Вокруг «железнодорожников» сейчас не самый лучший информационный фон, однако дело не в результате. Кинкадзе, Тарасов, трансферы, болельщики – разногласий хватает. Тем не менее, Юрий Сёмин держит ситуацию в команде под контролем и стабильно набирает очки. У красно-зелёных всё ещё остаются проблемы с травмированными, поэтому пришедший Джорджевич может оказаться полезным уже в ближайшем поединке.



Из-за фактора своего поля и приобретений новых исполнителей букмекеры выставляют коэффициент в районе тройки на хозяев, хотя по мнению автора, виктория бело-голубых должна идти за четвёрку. Рискованные игроки могут взять чистую победу «Локомотива» за 2.51, но мы подстрахуемся и проверим фору «0» на красно-зелёных за 1.77. За ничью команда Дмитрия Хохлова ещё способна зацепиться, а вот шансов на победу у бело-голубых практически нет.



Начиная с сезона-2013/14 соперники провели десять матчей. В шести поединках сильнее оказывался «Локомотив», ещё в четырёх случаях был зафиксирован ничейный исход. «Динамо» попросту разучилось обыгрывать «железнодорожников». Разумеется, каждый отдельно взятый матч пишет новую историю, но прямо сейчас красно-зелёные выглядят предпочтительнее.



На Хохлова давит результат, необходимо в кратчайшие сроки встраивать в игру новичков, а в соперниках один из сильнейших клубов страны. Наставник «Динамо» увереннее выглядит на дистанции, а при ограниченном количестве времени главный тренер бело-голубых испытывает трудности. «Локомотив» смотрится солиднее и как команда, и по уровню исполнительского мастерства отдельных футболистов.

Если Хохлов доверится новым игрокам, то «Локомотив» получит преимущество за счёт слаженности, а в случае использования проверенного костяка у «Динамо» снова возникнет проблема с реализацией и позиционным нападением. У Сёмина есть явные лидеры во всех линиях, «железнодорожники» обладают психологическим преимуществом, а у бело-голубых из потенциальных козырей можно отметить только свой стадион.

Ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»

Начиная с сезона-2013/14 «Динамо» ни разу не одолело «Локомотив». У Хохлова новые футболисты, давление, негативный фон из-за двух поражений подряд и сложнейший соперник. «Железнодорожники» сильнее как индивидуально, так и командной точки зрения. За 1.77 возьмём фору «0» на красно-зелёных.



Ставка: победа «Локомотива» с форой «0» за 1.77.