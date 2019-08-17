NAVI – Vici Gaming, Newbee – Mineski. Прогнозы на The International 2019

Завтра на The International определится окончательная судьба участников группового этапа. В обеих группах пройдут решающие матчи за места в топ-4 и право сыграть в верхней сетке плей-офф. Особенно интересным выглядит противостояние СНГ-команды Natus Vincere и главного фаворита турнира Vici Gaming, который на этой стадии не обходится без ошибок. На победу NAVI «Фонбет» дает 6.80, на китайцев лишь 1.90 – но все не так однозначно.



Группа А порадует игрой между приятно удивляющими по ходу турнира Mineski и Newbee. Букмекеры уверены в преимуществе американской команды (5.00 – 2.15 – 2.90).

Прогноз на матч NAVI – Vici Gaming, 18 августа 2019

СНГ-команда после довольно яркого начала в третий игровой день упустила сразу два шанса уверенно закрепиться в первой четверке группы B и обеспечить себе выход в верхнюю сетку плей-офф. Ни в матче с RNG, ни в противостоянии с Fnatic команда не смогла показать свой максимум – результатом ошибок стали два поражения.



Последний матч «рожденные побеждать» проведут против лидеров группы Vici Gaming. Команде из СНГ нужно обязательно выигрывать, иначе Natus Vincere упадет в нижнюю сетку и не получит дополнительного шанса в плей-офф. И хотя соперники из Китая выглядят фаворитом, у «желто-черных» есть реальные шансы на очки.

Vici уже сейчас имеют комфортную статистику 8-4, а также матч в запасе – пятерка из Поднебесной не так хорошо мотивирована и может недооценить соперника. Кроме того, в играх Vici Gaming можно и нужно искать ошибки, и времени подготовиться к последнему матчу у NAVI будет более чем достаточно.

Что примечательно, обе команды любят играть быстро. Средняя продолжительность матчей NAVI и VG не так высока, как у некоторых других участников The International. Хотя в число самых быстрых на турнире будущие соперники не входят, но только потому, что в активе каждого есть пара игр больше 60 минут.

Ставки на матч NAVI – Vici Gaming

На стороне Natus Vincere в этом матче будет мотивация и дополнительная подготовка. СНГ-команде удастся взять очки, хотя победить в обеих играх будет крайне сложно. Скорее всего, ко второй карте команды, привыкнув друг к другу, будут больше рисковать и покажут привычные для себя активные стратегии – победитель должен определиться достаточно быстро.



Ставка №1: NAVI не проиграют (коэфф. 2.34)



Ставка №2: Длительность второй карты меньше 42.5 минут (коэфф. 1.64)

Прогноз на матч Newbee – Mineski, 18 августа 2019

В параллельной подгруппе завтра пройдет лишь один тур. Матч между американским составом Newbee и представителем Азии Mineski будет единственным очным противостоянием претендентов на топ-4. Ставки слишком высоки, при этом каждой команде нужна только победа – конкуренты совсем рядом, и одного очка может не хватить даже для участия в переигровках.



На турнире обе команды не обошлись без глупых потерь, однако в большинстве игр проявили свой уникальный стиль. Таблица показывает, что он имеет право на жизнь, однако кто окажется правым по результатам очной встречи, выявить сложно.



Обычно результатом таких встреч становится ничья. В первом матче одна из команд переиграет соперника за счет силы конкретной стратегии, однако в перерыве сопернику удается скорректировать свои задумки и удивить, что при минимальной разнице в классе оказывается решающим фактором.

Newbee и Mineski в сражениях действуют недостаточно агрессивно, в то же время довольно быстро определяя результат игры серией ошибок или удачных действий. От этого вряд ли получится отказаться даже в важнейшем матче – раннюю стадию продолжит несколько тимфайтов, которые либо быстро решат исход сета, либо будут означать долгую, напряженную игру.

Ставки на матч Newbee – Mineski

Ни одна из команд не сможет решить задачу выхода в верхнюю сетку без переигровок, Newbee и Mineski поделят очки поровну. При этом большого количества убийств на обеих картах ждать не стоит, поскольку оба коллектива готовы рисковать уже при выходе из ранней стадии и даже в продолжительных матчах не могут похвастаться высокой результативностью.

Ставка №1: ничья по сумме карт (коэфф. 2.15)



Ставка №2: общее количество убийств на первой карте менее 52.5 (коэфф. 1.67)