Даниил Медведев – Давид Гоффен. Прогноз: у россиянина нет сил, но есть характер

18 августа в матче финала мужского турнира категории Masters в Цинциннати Даниил Медведев сыграет с Давидом Гоффеном. Букмекеры отдают явное предпочтение восьмой ракетке мира: поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.48.

Подбирать слова к игре Медведева в последние недели становится всё сложнее. Неслучайно он сам после выхода в финал с трудом описывал происходящее: « Если честно, не знаю, как я это сделал. Я был таким уставшим в первом сете и думал, что не смогу дальше сохранять интенсивность. Но один рывок во втором сете изменил всё».

Если называть вещи своими именами, то российский теннисист совершил настоящий подвиг. Победить первую ракетку мира (пусть и находящуюся не в лучшей форме) на фоне чудовищной усталости – это круто. А усталость и впрямь серьёзная – матч с Джоковичем стал для него 15-м за последние 17 суток. Адский график.

Совершенно непонятно, откуда Даниил черпает силы. Ведь первый сет он провёл откровенно средненько. Джокович за такое наказывает: он не включался на полную, но дожидался ошибок соперника (3-11 по сорванным ударам в первой партии), сделал брейк, а затем спокойно довёл дело до конца.

Показалось, что дальше будет только хуже. Во втором сете при счёте 2:2 Ноле получил брейк-пойнт, упустил его, но взял следующий гейм под ноль, а седьмой гейм Медведев начал со счёта 0:30. Вот тут-то удивительным образом и открылось второе дыхание: восьмая ракетка мира удержала подачу, сделала брейк и поймала кураж.

Третью партию Даниил провёл поразительно цельно и уверенно, действительно переиграв Джоковича. Теперь настаёт самое интересное. С одной стороны, он сам говорил об усталости ещё по ходу первого сета минувшей встречи. Да и вслед за победой над представителем «большой тройки» в подавляющем большинстве случаев идёт поражение.

Очевидно, битва с Новаком отняла огромное количество сил и эмоций. Перебороть опустошение – задача непростая. В то же время Даниил выжимал из себя все соки, победил первую ракетку мира и добрался до финала явно не для того, чтобы поберечь себя или сыграть спустя рукава.

Благо что соперник по финалу более чем проходимый, да и личный счёт к нему имеется. Именно Давид Гоффен выбил россиянина в 3-м круге Уимблдона-2019, забрав пятисетовый матч-триллер. Бельгиец уступает по общему уровню, да и сетка в Цинциннати у него была курортная: ни одного соперника из топ-25.

Естественно, Медведев будет биться из последних сил. Вопрос только в том, сколько их осталось. Гоффен провёл свой полуфинал на пять часов раньше, это весомая фора. Логика советует выбирать между вариантами «Гоффен выиграет как минимум партию» за 1.85 и третьим сетом за 2.70.

Вряд ли уставший россиянин проведёт встречу без спадов, но за титул оба будут биться до конца. Ставка по вкусу – П1 + ТБ 20,5 гейма за 2.42. Она весьма опасна и продиктована двумя факторами. Первый – на быстром покрытии Даниил точно чуть сильнее. Второй – третьего поражения в финале подряд он точно не заслуживает.

Ставки на матч Даниил Медведев – Давид Гоффен

Матч с Джоковичем стал для россиянина 15-м за последние 17 суток. Вдобавок Гоффен провёл свой полуфинал на пять часов раньше, это весомая фора. Логика советует выбирать между вариантами «Гоффен выиграет как минимум партию» за 1.85 и третьим сетом за 2.70.

Ставка №1: Гоффен выиграет как минимум сет за 1.85.

Ставка №2: победа Медведева + ТБ 20,5 гейма за 2.42.