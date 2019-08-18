«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Карасёв поставит пенальти в дерби Всея Руси

19 августа на стадионе «Открытие Арена» в центральном матче шестого тура РПЛ «Спартак» встретится с ЦСКА. В предстоящем поединке букмекеры склоняются к успеху красно-синих и предлагают поставить на победу гостей за 2.53. Виктория команды Олега Кононова доступна за коэффициент 2.93. Отметим, что аналитики ожидают низовой поединок и дают скромные 1.66 на тотал меньше 2,5.

Прогноз матча «Спартак» — ЦСКА (19.08.2019)

В РПЛ с новой силой разгораются очередные судейские скандалы, а ведь центральный матч тура ещё не сыгран. К теме главного арбитра мы ещё вернёмся, а пока вспомним последние результаты «Спартака» и ЦСКА перед очным сражением на «Открытие Арене». Красно-белые в рамках внутреннего первенства достаточно уверенно на выезде разобрались с «Ахматом», после чего в Лиге Европы одержали волевую победу в поединке с «Туном».



Тиль и Ларссон не могли выйти на поле со швейцарцами, поэтому два новичка «Спартака» готовились к предстоящему дерби в недельном цикле. С «Туном» команда Олега Кононова отделалась лёгким испугом, хотя всё могло сложиться иначе, будь у противника чуть больше мастерства.



Тем не менее, демонстрируемая игра способна пойти в плюс красно-белым. Во-первых, Шюррле и компания пока не приучили зрителей к стабильности. Кроме того, Виктору Гончаренко и его тренерскому штабу придётся перебирать в голове разные тактические варианты, ведь не совсем ясно к чему именно готовиться.



У ЦСКА хватает своих забот. «Армейцы» допустили осечку в домашнем поединке с «Сочи», и все в стане красно-синих остались крайне недовольны судейством. В турнирной таблице соперников по дерби разделяет лишь два очка, но у обеих команд достаточно проблем. Коллектив Виктора Гончаренко забил четыре гола за пять туров при том, что в трёх мячах непосредственное участие принял Фёдор Чалов. Отсутствие разнообразия в завершающей стадии может сильно сказаться на результате в принципиальном сражении.



Котировки букмекеров на основную линию несколько удивляют. Эксперты отдают минимальный перевес в пользу ЦСКА, что делает выгодными ставки на хозяев поля. Например, фора «0» на «Спартак» идёт за 2.10. У красно-белых будет явный перевес на трибунах, а лишние дни отдыха вряд ли серьёзно помогут «армейцам». На ранней стадии сезона сложно ожидать общекомандную усталость, да и оба матча коллектив Олега Кононова проводит в родных стенах, каких-либо перелётов совершать не приходилось.



«Спартак» в целом менее предсказуем, нежели ЦСКА, а с группой новичков предугадать все манёвры красно-белых практически нереально. Сильные стороны «армейцев» изначально известны, а Кононов и Гончаренко давно знакомы друг с другом. Разумеется, у красно-синих приличные шансы на победу, но у хозяев дерби также есть за что зацепиться и от кого ожидать решающих действий.



Шюррле сразу же стал настоящим лидером «Спартака». Ставка на гол форварда доступна за коэффициент 4.0, и в данном конкретном случае хочется рискнуть. Сейчас у немца многое получается, команда и тренер доверяют новобранцу, а болельщики сразу же тепло приняли чемпиона мира. Андре отличился с «Ахматом», затем забил «Туну», и есть неплохая вероятность продолжения серии даже против Акинфеева. 20 номер красно-белых может появиться в атаке на любой позиции, поэтому оборонительную линию «армейцев» ожидает тяжелейшее испытание.

В нынешней РПЛ Сергей Карасёв работал на трёх встречах и уже имеет в своём активе два назначенных пенальти. За аппетитный коэффициент 2.75 мы поставим на 11-метровый, так как общая атмосфера вокруг судейства в российском футболе сейчас накалена до предела. Замена рефери перед матчем, огромное количество скандалов, спорные моменты в стартовых турах и статус дерби приведут к нервозности, как футболистов, так и московского арбитра.



Да, Карасёв опытный рефери, который уже работал на Евро-2016, ЧМ-2018 и регулярно обслуживает матчи еврокубков, но сейчас любое решение арбитра вызовет массу обсуждений. Усложняет ситуацию ещё и тот факт, что некоторые футболисты регулярно играют на грани фола. Если тот же Жиго не перестанет обнимать любого соперника в своей штрафной, то главный судья получит все основания для назначения пенальти.

Также предлагаем присмотреться к варианту с жёлтой карточкой после 87-й минуты за коэффициент 1.86. Спокойная концовка в дерби практически исключена. Скорее всего, перед финальным свистком счёт будет ничейный или с минимальной разницей в пользу одной из команд. В добавленное время возможно всё, что угодно: споры, симуляции, стычки или затяжки времени. Любое из указанных действий наверняка приведёт к предупреждению.

Ставки на матч «Спартак» — ЦСКА

Из-за котировок букмекеров в пользу ЦСКА в предстоящем дерби выгоднее ставить на «Спартак». Фора «0» на красно-белых идёт за коэффициент 2.10, что смотрится перспективно. Команда Олега Кононова выступает на своём поле при поддержке фанатов, а новые исполнители во главе с Шюррле готовы уже сейчас давать результат.



Ставка №1: победа «Спартака с форой «0» за 2.10



Ставка №2: Андре Шюррле забьёт гол за 4



Ставка №3: пенальти за 2.75



Ставка №4: жёлтая карточка с 87-й минуты за 1.86



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