Коко Вандевей – Анна Блинкова. Прогноз: ставим на аутсайдера

19 августа в матче первого круга женского турнира категории International в Бронксе Коко Вандевей сыграет с Анной Блинковой. Букмекеры отдают небольшое предпочтение Блинковой: поставить на победу россиянки можно с коэффициентом 1.73.
Анализ матча Коко Вандевей – Анна Блинкова (19.08.2019)
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Вандевей пытается вернуться в тур после долгой паузы, связанной с проблемами со здоровьем. Из-за травмы лодыжки она пропустила девять месяцев, что существенно повлияло на место в рейтинге. Теперь американка находится в пятой сотне, а на турнир в Бронксе попала по «уайлд-кард».
Первые шаги получились вполне приличными. В Сан-Хосе вышло уверенно победить чешку Мари Боузкову (6:1, 6:4), которая хорошо чувствует себя на харде и никак не тянет на роль обречённой жертвы. Скажем, на турнире в Торонто ей удалось дойти до полуфинала по очень непростой сетке.
Правда, уже во втором круге Коко ожидала Арина Соболенко, на ней всё и закончилось. Мощь теннисистки из Беларуси оказалась чрезмерной (3:6, 3:6), но это нормально. Обыгрывать представительниц топ-10 в первых же матчах против тяжёлых травм довольно трудно.
Между прочим, даже на фоне Соболенко 27-летняя теннисистка смотрелась достойно. Помешали ужасная реализация брейк-пойнтов (1 из 6) и полный кошмар на подаче(один эйс при семи двойных ошибках, 33% попадания первым мячом). На приёме и в розыгрышах она выглядела неплохо.
Соперницей Вандевей по первому кругу в Бронксе станет Анна Блинкова. Россиянка входит в топ-100 рейтинга и идёт у букмекеров фаворитом, но это тот самый случай, когда ставка на номинального аутсайдера полностью оправдана.
Первая и основная причина: Блинкова – профильный грунтовик, всё её успехи связаны именно с глиной. Третий круг Ролан Гаррос-2019 с победой над Каролин Гарсией и близким поражением от Мэдисон Кис остались в памяти, но к харду они не имеют никакого отношения. Потому что с быстрым покрытием отношения менее радужные.
Это видно и по результатам: вылет в первом круге Вашингтона от малоизвестной Варвары Грачёвой из третьей сотни, поражение от Магды Линетт в квалификации Бронкса. Анне повезло попасть в сетку турнира на правах «лаки лузера», но её игра сейчас совсем не впечатляет.
Мы бы выбирали между П1 за 2.24 и ИТМ 12,5 гейма Блинковой за 1.66. Можно даже рассмотреть П1 с форой «-1,5 гейма» за дивный коэффициент 2.50. Шансы близки к равным, ведь единственное преимущество россиянки – набранная форма. Потенциал у американки выше, несколько лет назад она была рядом с топ-10.
Ставки на матч Коко Вандевей – Анна Блинкова
Вандевей неплохо вернулась в тур, обыграв Мари Боузкову и навязав борьбу Арине Соболенко.: Блинкова – профильный грунтовик, на хардовом покрытии она выступает куда хуже. Мы бы выбирали между П1 за 2.24 и ИТМ 12,5 гейма Блинковой за 1.66.
Ставка: победа Вандевей за 2.24.
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