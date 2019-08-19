На АПЛ-2019/20 ещё доступно несколько выгодных ставок с жирным коэффициентом

В Английской Премьер-Лиге едва стартовал новый сезон. С первых туров зрители сразу же получили множество увлекательных сюжетов и событий. Хет-трик Пукки, чудовищный привоз Адриана, катастрофический дебют Лэмпарда, очередной триллер между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хоттспур», первая победа вернувшегося в элитный дивизион «Шеффилд Юнайтед» и многое другое.

Также есть немало переплетений и с российским футболом:

— Зинченко недавно прервал рекордную для АПЛ серию побед в матчах, в которых Александр появлялся на поле. В «Уфе» наверняка гордятся украинцем

— «Кристал Пэлас», не сумевший приобрести Фёдора Чалова, за пару матчей имеет «баранку» в графе забитых мячей

— Унаи Эмери успешно трудится на посту красно-белых, заставляя в очередной раз задуматься о бардаке, царившем в «Спартаке»

— Хави Грасия в «Уотфорде» стал напоминать себя времён работы в «Рубине»

— Виллиан пока не набрал оптимальную форму, но в «Анжи» бразилец в качестве игрока точно не вернётся

Не меньше болельщиков и специалистов за самой конкурентной лигой мира следят и букмекеры. В некоторых конторах ещё сохраняется возможность сделать долгосрочные прогнозы на итоги сезона в АПЛ-2019/20, чем мы и попробуем воспользоваться. Часть из представленных ниже котировок способна заинтересовать игроков на ставках не только интересной линией, но и аппетитным коэффициентом. На момент написания текста любопытными представляются следующие варианты:

Будет побит рекорд по количеству голов одной команды за сезон. «Да» за коэффициент 3.55, «нет» за 1.25.

Начнём с одного из самых перспективных предложений аналитиков. В АПЛ-2017/18 Хосеп Гвардиола разнёс в пух и прах всех своих критиков. «Манчестер Сити» настрелял 106 голов и набрал 100 очков. Тогда «горожане» в среднем выдавали практически 2,8 забитых мяча за встречу. Показатель внушительный, но превзойти его вполне реально. С одной стороны, конкуренция на Туманном Альбионе растёт, однако теперь есть два претендента на преодоление установленной планки. У действующего чемпиона Англии даже на скамейке сидят настоящие монстры, а у «Ливерпуля» сумасшедшее нападение и ещё более сумасшедший тренер, с которым возможны любые чудеса. Коэффициент 3.55 выглядит соблазнительно.

Будет побит рекорд по количеству очков одной команды за сезон. «Да» за 5.80, «нет» за 1.10.

Если возросший уровень конкуренции необязательно скажется на результативности лидеров (аутсайдеры всё равно получат свои разгромы), то обойтись без потери очков и единолично доминировать вряд ли сможет даже «Манчестер Сити». Да, коэффициент 1.10 станет надёжным вложением средств, но ожидать целый сезон ради прибыли в 10% слишком скучно.

Лучший бомбардир забьет 30 или более голов. «Да» за 2.90, «нет» за 1.36.

В прошлом сезоне Салах, Мане и Обамеянг наколотили по 22 гола каждый, забить больше в АПЛ-2018/19 не удалось никому. Согласитесь, для самой богатой лиги мира достижения не слишком впечатляющие, хотя египтянин участвовал во всех матчах, а два его конкурента пропустили лишь по паре встреч.

За коэффициент 2.90 есть смысл поверить в высокую результативность хотя бы одного из снайперов лиги. В АПЛ-2017/18 Салах отгружал 32 мяча, ещё годом ранее у Кейна было 29 голов, поэтому шансы на проход приличные. Великолепная тройка «Ливерпуля» наводит ужас на любую защиту, у «Тоттенхэма» и «МЮ» есть очевидный наконечник всех атак, «Арсенал» продолжит создавать массу голевых моментов, а у «Манчестер Сити» лучшим бомбардиром должен стать Стерлинг, на счёту которого уже четыре точных выстрела в двух турах.

Тренерская отставка до 1.11.19. «Да» за 1.55, «нет» за 2.30.

Согласно календарю АПЛ-2019/20, до первого ноября команды проведут по десять туров (если обойдётся без переносов по причинам, не относящимся к футболу). Для некоторых руководителей около четверти турнира вполне достаточно, чтобы принять серьёзные решения.

Пожалуй, из топ-6 наименее прочные позиции у Сульшера и Лэмпарда, но за обоих наставников говорит поддержка фанатов, а пост главного тренера «Челси» сейчас не похож на привлекательную должность. С другой стороны, тот же Моуринью уже начал атаку в СМИ на бывшего подопечного, даст ли Абрамович португальцу третий шанс?

Предсказать поведение остальных клубов лиги ещё сложнее. Возможны серьёзные проблемы у Хави Грасии в «Уотфорде», однако в Англии есть даже более очевидный кандидат на увольнение. «Вест Хэм» при Мануэле Пеллегрини не обладает собственным стилем, хотя ресурсы у клуба очень приличные. Козырем чилийца является его имя, а по всем остальным показателям ему уже пора на пенсию. Тем не менее, от ставок в данной линии логичнее воздержаться.

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