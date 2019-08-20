АПОЭЛ — «Аякс». Прогноз: лёгкой прогулки в Никосии не будет

20 августа в Никосии на стадионе «ГСП» АПОЭЛ сыграет с «Аяксом» в первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу голландского клуба можно с коэффициентом 1.54.

Анализ матча АПОЭЛ — «Аякс» (20.08.2019)

«Аякс» неслабо поиграл на нервах болельщиков в третьем квалификационном раунде. В обоих матчах с ПАОК он уступал и транжирил моменты, но своего в конечном счёте добивался. В Греции удалось сыграть вничью (2:2), а дома голландский клуб дожал соперника (3:2) и прошёл дальше.

Надо сказать, что непосредственно по качеству игры «Аякс» выглядел не слишком мощно. Естественно, он был лучше соперника, владел инициативой и создавал больше остроты, но и у своих ворот позволял многое. Четыре пропущенных мяча за два поединка – не нелепая случайность, а вполне заслуженный итог.

У подопечных Эрика тен Хага после продажи лидеров и изменений в составе ощутимо подрос процент брака. На первых порах иначе, пожалуй, и быть не могло. Аутсайдеры чемпионата Нидерландов выжимают из обрезов гранда немногое, а вот заточенный на контратаки ПАОК стабильно доводил подобные ситуации до ума.

АПОЭЛ во многом похож на греческий клуб. По уровню индивидуального таланта и позиционному нападению он, естественно, сильно уступает действующему полуфиналисту Лиги чемпионов. Но соревноваться с «Аяксом» в атакующем футболе киприоты вряд ли будут, а вот при игре вторым номером свои моменты они получат.

Наказывать оппонента в переходных фазах клуб из Никосии всегда умел, а опорная зона амстердамцев на данный момент не выглядит бетонной. Плюс поддержка фанатов и жаркая погода: днём в Никосии +32, вечером температура опустится, но несильно. И всё это с высокой влажностью.

В предыдущих раундах киприоты легко прошли «Сутьеску» (1:0, 3:0) и изрядно помучились с «Карабахом» (1:2, 2:0). Выбить «Аякс» едва ли удастся, однако при доле удачи в родных стенах вполне реально зацепить ничью. Голландцев наверняка устроит результативная ничья, а уже дома они закроют вопрос.

1Х за 2.65 – опасно, а вот П1 с форой «+1,5» за 1.70 смотрится неплохо. Также можно рассмотреть «обе забьют» за 1.77 и ТБ 1 мяча в первом тайме за 1.67. «Аякс» многое позволяет у своих ворот, но и сам забивает уже в 27 матчах подряд.

Ставки на матч АПОЭЛ — «Аякс»

У подопечных Эрика тен Хага после продажи лидеров и изменений в составе ощутимо подрос процент брака, из-за чего команда уязвима к контратакам. Учитывая жару и высокую влажность, можно ожидать непростой игры для фаворита. 1Х за 2.65 – опасно, а вот П1 с форой «+1,5» за 1.70 смотрится неплохо.

Ставка №1: победа АПОЭЛ с форой «+1,5» за 1.70.

Ставка №2: обе забьют за 1.77.

Ставка №3: ТБ 1 мяча в первом тайме за 1.67.