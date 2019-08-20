«Олимпиакос» — «Краснодар». Прогноз: «быки» пропустят после перерыва

«Олимпиакос» забивает исключительно во вторых таймах, а «Краснодар» уже не раз пропускал в концовках.

21 августа на стадионе «Георгиос Караискакис» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» примет «Краснодар». В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам и предлагают поставить на победу красно-белых за 2.02. Виктория «быков» оценена коэффициентом 3.92. «Чемпионат» проведёт (текстовую онлайн-трансляцию встречи).

Прогноз матча «Олимпиакос» — «Краснодар» (21.08.2019)

«Олимпиакос» преодолел уже две стадии по пути в групповой этап Лиги чемпионов и не намерен останавливаться на достигнутом. Во втором квалификационном раунде греки разобрались с «Викторией Пльзень» с общим счётом 4:0, а затем дважды переиграли «Истанбул Башакшехир». Команда Педру Мартинша ни разу не пропустила за четыре встречи и обладает определённым преимуществом перед решающими битвами.

Чемпионат Греции ещё не стартовал, поэтому у «Олимпиакоса» полно сил. Хозяева готовились к матчу в недельном цикле, а отсутствие практики во внутреннем первенстве компенсировалось еврокубковыми сражениями. Четырёх матчей с повышенным напряжением должно хватить красно-белым для сыгранности. К тому же, парней Педру Мартинша погонят вперёд сумасшедшие фанаты, гостей ожидает тяжелейшее испытание.

«Краснодару» предстоит провести шестой матч за 19 дней, а это очень серьёзно. Да, сейчас лишь начальная стадия сезона, но с подобной нагрузкой можно начать уставать ещё до наступления осени. «Быки» в субботу играли в Саранске, после чего команду ожидал не самый близкий путь до стадиона «Георгиос Караискакис» в Пирее.

Коллектив Мурада Мусаева провёл фантастический поединок на «Драгау», повторить столь феноменальное выступление практически нереально, но сейчас у «Краснодара» другая задача. «Быкам» необходимо не впадать в эйфорию после прохода явного фаворита, ведь теперь аналитики выставляют ровную линию на победителя двухраундового противостояния.

В целом, перспективно смотрится ставка Х2 на «Краснодар» за 1.83, но здесь многое будет зависеть от мелких нюансов. У «быков» хватает проблем, а «Олимпиакос» обладает приличным командным опытом и поддержкой громких фанатов. На наш взгляд, стоит проверить гол хозяев во втором тайме за 1.74. Со статистической точки зрения предпосылок для прохода хватает.

В нынешнем сезоне коллектив Мурада Мусаева провёл три поединка с соперниками высокого уровня. В обоих матчах с «Порту» и в гостевом сражении с «Зенитом» ворота Матвея Сафонова поражали именно во вторых 45-минутках. «Быкам» пока не хватает кондиций, чтобы бороться с грандами в режиме высокой интенсивности. В концовках клуб Сергея Галицкого частенько проседает, появляются разрывы в линиях, чем и пользуются матёрые оппоненты.

В гостевом матче с «Викторией Пльзень» «Олимпиакос» не сумел отличиться, но на своём стадионе греки отгрузили сопернику четыре безответных мяча, и все голы пришлись именно на второй тайм. С командой «Истанбул Башакшехир» красно-белые огорчили противника в обоих встречах, забивая исключительно после перерыва. Если «Краснодар» ближе к финальному свистку не всегда выдерживает нагрузки, то парни Педру Мартинша наоборот прибавляют.

Ставка на матч «Олимпиакос» — «Краснодар»

В нынешнем сезоне «Краснодар» провёл три матча с соперниками топ-уровня, и во всех случаях «быки» пропускали после перерыва. Гол «Олимпиакоса» во втором тайме идёт за 1.74, предложение надёжно с точки зрения статистики. Сами греки по ходу квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов все семь своих забитых мячей провели исключительно в выбранный нами игровой отрезок.

Ставка: «Олимпиакос» забьёт во втором тайме за 1.74