«Астана» — БАТЭ. Прогноз: с голами в Нур-Султане будет туго

22 августа в Нур-Султанена стадионе «Астана-Арена» «Астана» сыграет с БАТЭ в первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу казахского клуба можно с коэффициентом 1.98.

Анализ матча «Астана» — БАТЭ(22.08.2019)

Обе команды начали свой путь в еврокубках с первого раунда квалификации Лиги чемпионов. И довольно быстро потерпели неудачу. «Астана» не смогла пройти «ЧФР Клуж»: на своём поле победила со счётом 1:0, а в Румынии уступила 1:3, хотя открыла счёт уже на четвёртой минуте.

Дальше играть пришлось в отборе Лиги Европы. И здесь для «Астаны» начался натуральный курорт, ведь соперники попадались один другого краше. «Санта-Колома» из Андорры даже смогла зацепить ничью на своём поле (0:0, 2:0), а вот мальтийская «Валлетта» получила целую охапку (1:5, 0:4).

БАТЭ в Лиге чемпионов продержался чуть дольше. Клубу из Борисова удалось пройти польский «Пяст» (1:1, 2:1), но на «Русенборге» всё закончилось. Виноваты сами: дома выиграли со счётом 2:1, а в Норвегии прижались к воротам, слишком рано начали играть на удержание и получили два мяча в концовке.

Предыдущий раунд квалификации Лиги Европы удалось пройти спокойно, хотя соперник («Сараево») был не самый слабый. Клуб из Борисова выиграл в гостях со счётом 2:1, после чего засушил игру на своём поле. Боснийцы лезли вперёд и устраивали стычки, но ничего этим не добились.

Котировки букмекеров удивляют: на победу гостей дают 4.20, хотя играть им предстоит не в Италии и не в Испании. Больше того, изначально коэффициент превышал «пятёрку», однако линию довольно быстро подровняли. Впрочем, даже сейчас имеет смысл играть от аутсайдера.

Первая и главная причина – «Астана» нынче совсем не та, что была в последние годы. В Лиге чемпионов споткнулась на первом же сопернике, а в Лиге Европы получала слабейших. Да и на внутренней арене дела идут непривычно плохо: позади две трети чемпионата Казахстана, а сине-жёлтые замыкают тройку.

По сути, козырь у хозяев один – искусственное поле, которое не раз помогало им в еврокубках. В остальном «Астана» ничем не лучше БАТЭ. Ожидаем вязкую и довольно скучную игру равных соперников. Х2 за 1.86 – вариант попроще, лобовая ничья за 3.20 – посмелее. Также стоит рассмотреть ИТМ 1 мяча «Астаны» за 2.57 и «гол в каждом тайме – нет» за 1.78.

Ставки на матч «Астана» — БАТЭ

«Астана» сейчас совсем не та, что была в последние годы. По сути, козырь у хозяев один – искусственное поле, которое не раз помогало им в еврокубках. В остальном «Астана» ничем не лучше БАТЭ. Возьмём аккуратные Х2 за 1.86.

Ставка №1: БАТЭ не проиграет за 1.86.

Ставка №2: ИТМ 1 мяча «Астаны» за 2.57.

Ставка №3: гол в каждом тайме – нет за 1.78.