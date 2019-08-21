«Брага» — «Спартак». Прогноз: грабим букмекеров ставкой на «верх»

22 августа на стадионе «АХА – Мунисипал-ди-Брага» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Брага» примет «Спартак». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам и предлагают поставить на победу «оружейников» за 1.67. Виктория красно-белых доступна за коэффициент 4.76. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Брага» — «Спартак» (22.08.2019)

«Спартак» в понедельник проявил характер и одержал важнейшую победу в дерби над ЦСКА. Красно-белые не показали какой-то выдающийся футбол, но Жиго, Шюррле, Максименко и другие лидеры за счёт самоотдачи и желания привели команду к необходимому результату. Теперь коллективу Олегу Кононова играть в раунде плей-офф Лиги Европы, и перенос встречи с «армейцами» может сильно сказаться на результате в предстоящем поединке.



Красно-белым придётся проводить уже шестой матч за 19 дней, хотя в теории столь плотный график способен даже пойти в плюс эмоциональному и строящемуся коллективу. Восстанавливаться после побед всегда легче, новые партнёры с большим оптимизмом взаимодействуют друг с другом, а Олегу Кононову легче руководить футболистами в приятной атмосфере. Тем не менее, «Спартак» идёт явным аутсайдером, согласно котировкам аналитиков.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Брага» без шансов разнесла крепкий «Брондбю», а во внутреннем первенстве взяла три очка в двух встречах. В воскресенье «оружейники» в гостях соперничали со «Спортингом», поэтому поражение было вполне предсказуемым. Впрочем, коллектив Рикарду Са Пинту настроен проявить себя именно в еврокубках, так как для любого португальского клуба подобные турниры необходимы для раскрутки своих исполнителей и последующей продажи.



Противостояние «Спартака» и «Браги» может оказаться решающим в итоговом споре России и Португалии в борьбе за шестую строчку в клубном рейтинге УЕФА. Тульский «Арсенал» уже выбыл, общее количество баллов делится на 6, а у главного конкурента на 5. Если красно-белые не разберутся с «оружейниками», то третье место в РПЛ снова потеряет свою привлекательность.



В целом, линия аналитиков предсказуема, но букмекеры явно недооценивают «Спартак». У «Браги» преимущество своего поля и лишний день отдыха, однако ничего особенно в «оружейниках» нет. Даже по суммарной стоимости составов соперники находится примерно на одном уровне, а о мастерах с умениями Шюррле португальцы даже не мечтают. Х2 за 2.25 выглядит соблазнительно.



Мы же сосредоточимся на других вариантах и обратим внимание на последние встречи оппонентов перед очной дуэлью. У «Браги» на старте текущего сезона следующие результаты: 4:2 и 3:1 с «Брондбю», 2:1 с «Морейренсе» и 1:2 со «Спортингом». У Рикарду Са Пинту полный порядок с созданием опасных ситуаций, «оружейники» наносят много ударов, но акцент на атаку приводит к серьёзным проблемам в обороне.



У «Спартака» после дерби с «Динамо» также хватает событий: 3:2 и 2:1 с «Туном», 3:1 с «Ахматом» и 2:1 с ЦСКА. Команда Олега Кононова регулярно пропускает при том, что Максименко играет практически идеально, а соперники реализуют далеко не все моменты. В нападении у красно-белых дела идут гораздо лучше. В ближайшем матче сможет принять участие Понсе, а в случае застоя впереди на помощь всегда готовы прийти защитники во главе с Жиго.



За приличный коэффициент 1.92 мы проверим следующий вариант: как минимум 3 гола в поединке. Согласитесь, статистика последних четырёх встреч у каждой из команд намекает на матч с высокой результативностью. Для рискованных игроков за вкусные 3.80 есть щедрое предложение на обе забьют и тотал больше 3,5. «Спартак» и «Брага» пока не умеют надёжно действовать в защите все 90 минут, поэтому зрители увидят множество опасных моментов.

Ставки на матч «Брага» — «Спартак»

В каждом из четырёх последних матчей и «Браги», и «Спартака» забивалось не менее трёх мячей. Классический тотал больше 2,5 идёт в букмекерских конторах за 1.92. «Оружейники» и красно-белые постараются получить преимущество именно за счёт атакующих действий, вратарей ожидает тяжёлый и неприятный вечер.



Ставка №1: тотал больше 2,5 за 1.92



Ставка №2: обе забьют и тотал больше 3,5 за 3.80