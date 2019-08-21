«Легия» — «Рейнджерс». Прогноз: Джеррард не уедет из Варшавы без гола

22 августа в Варшаве на стадионе «Мейски» имени маршала Юзефа Пилсудского «Легия» сыграет с «Рейнджерс» в первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу шотландского клуба можно с коэффициентом 2.44.

Анализ матча «Легия» — «Рейнджерс» (22.08.2019)

Обе команды из-за низкого положения своих стран в рейтинге УЕФА начали борьбу за попадание на групповой этап Лиги Европы с первого квалификационного раунда. И, разумеется, встретили на своём пути немало клубов сомнительного класса, которые заметно уступают заключительному сопернику.



«Легия» испытала определённые проблемы на каждой стадии, стабильно сводя к ничьей один из матчей. Так было и с гибралтарской «Европой» (0:0, 3:0), и с финским КуПС (1:0, 0:0), и с греческим «Атромитосом» (0:0, 2:0). Как видно, поляки ни разу не пропустили, но это связано скорее со слабостью оппонентов, чем с силой собственной обороны.



А вот «Рейнджерс» продвигались по сетке заметно увереннее, одержав пять побед в шести поединках. В первом раунде сокрушили гибралтарский «Сент-Джозефс» (4:0, 6:0), во втором победили «Прогресс» из Люксембурга (2:0, 0:0), а в третьем задавили крепкий «Мидтьюлланн» из Дании (4:2, 3:1).



По последним результатам и общему уровню состава шотландцы смотрятся немного предпочтительнее. «Легия» не лучшим образом начала сезон, набрала семь очков в четырёх матчах чемпионата Польши и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице при одной игре в запасе.



«Рейнджерс» стартовал повеселее: две победы в двух турах с общей разницей мячей 8:2, а также разгромная победа в Кубке лиги. Во втором туре первенства удалось отгрузить шесть мячей «Хиберниану», но слишком впечатляться не стоит, потому что четыре гола были забиты в концовке при численном преимуществе.



Подопечные Стивена Джеррарда справедливо идут фаворитом пары, но давать больше «тройки» на победу «Легии» в Варшаве немного странно. При желании можно взять П1 с нулевой форой за 2.20. Всё же класс гостей не настолько выше. А мы пойдём другим путём.

У обеих команд хорошие группы атаки, а вот с обороной всё не так радужно. Потому мы бы выбирали между классическими «обе забьют» за 1.98 и ИТБ 1 мяча «Рейнджерс» за 1.70. Шотландцам нужен гол на чужом поле, подбор исполнителей вполне позволяет рассчитывать на выполнение задачи-минимум.

Ставки на матч «Легия» — «Рейнджерс»

По последним результатам и общему уровню состава шотландцы смотрятся немного предпочтительнее. У обеих команд хорошие группы атаки, а вот с обороной всё не так радужно. Потому мы бы выбирали между классическими «обе забьют» за 1.98 и ИТБ 1 мяча «Рейнджерс» за 1.70.



Ставка: ИТБ 1 мяча «Рейнджерс» за 1.70.