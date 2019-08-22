«Сельта» — «Валенсия». Прогноз: Черышев поможет «летучим мышам» в Виго

24 августа в Вигона стадионе «Балаидос»«Сельта» сыграет с «Валенсией» в матче второго тура чемпионата Испании. Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу «летучих мышей» можно с коэффициентом 2.34.

Анализ матча «Сельта» — «Валенсия» (24.08.2019)

Обе команды начали сезон не лучшим образом, оказавшись по итогам первого тура в нижней половине таблицы. «Сельта» на старте чемпионата Испании сыграет на своём поле во второй раз подряд, однако соперник вновь попался сильный. У букмекеров «кельты» идут аутсайдером.

Оно и понятно. В первом туре подопечные ФранаЭскрибы по всем статьям проиграли «Реалу» (1:3), хотя тот совсем не похож на былую машину и находится в состоянии перестройки. Мадридцы быстро открыли счёт, после чего отдали территорию и стали действовать явным вторым номером.

Но хозяева не создали в атаке ровным счётом ничего, если не считать короткого отрезка перед перерывом. В него уместились полтора полумомента и отменённый гол. «Сельта» 35 минут играла в большинстве, пропустила за это время два мяча и лишь в концовке забила гол престижа. Да и тот в контратаке.

В общем, полный провал. Как минимум за ничью с учётом всех обстоятельств хозяева вполне могли зацепиться. 5-14 по ударам, 1-9 по попаданиям в створ – весьма красноречивый итог слабости небесных в позиционном нападении. Во втором туре явно не будет легче.

«Валенсия» не смогла обыграть «Реал Сосьедад» (1:1) в родных стенах, хотя показала качественный футбол и по созданной остроте несомненно превзошла оппонента. Винить в неудаче можно только себя: моменты транжирились на любой вкус, от промаха в пустой угол до попадания в каркас.

Венцом стал нереализованный пенальти на 95-й минуте, который мог убить интригу. Но Кевин Гамейро свой шанс не использовал, а гости забили с 11-метровой отметки на 101-й минуте и сумели спастись. Если «летучие мыши» хотят вновь попасть в Лигу чемпионов, терять очки в таких матчах им категорически нельзя.

Лучший способ исправиться за осечку в первом туре – победа. Состав и амбиции «Сельты» заметно скромнее, да и непосредственно по качеству футбола «Валенсия» на прошлой неделе смотрелась куда лучше. Мы бы выбирали между П2 за 2.34 и Х2 + ТБ 2,5 мяча за 3.10.

Также неплохо смотрится ИТБ 1,5 мяча «Валенсии» за 2.28. Оборона «Сельты» в первом туре абсолютно не понравилась, а «летучие мыши», напротив, должны были забивать не меньше трёх. В восьми предыдущих очных встречах проходила ставка «обе забьют», которая тоже достойна изучения.

Ставки на матч «Сельта» — «Валенсия»

«Сельта» провалила первый тур, а «Валенсия» имела все шансы победить «Реал Сосьедад», но транжирила моменты. Состав и амбиции «Сельты» заметно скромнее, да и непосредственно по качеству футбола «Валенсия» на прошлой неделе смотрелась куда лучше. Мы бы выбирали между П2 за 2.34 и Х2 + ТБ 2,5 мяча за 3.10.

Ставка №1: ИТБ 1,5 мяча «Валенсии» за 2.28.

Ставка №2: победа «Валенсии» за 2.34.