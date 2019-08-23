«Барселона» — «Бетис». Прогноз: Месси обеспечит каталонцам победу

25 августа в Барселоне на стадионе «Камп Ноу»«Барселона» сыграет с «Бетисом» в матче второго тура чемпионата Испании. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.29.

Анализ матча «Барселона» — «Бетис» (25.08.2019)

Обе команды стартовали в чемпионате Испании с довольно неожиданных поражений. «Барселона» без Лионеля Месси не сумела забить в Бильбао и сенсационно уступила (0:1). Как и в прошлом сезоне, в отсутствие лидера каталонцы играли средненько и довольно предсказуемо.

Нельзя сказать, что сине-гранатовые были абсолютно ужасны. Они, конечно, имели моменты и дважды сотрясли каркас ворот «Атлетика», но в целом выглядели ничуть не лучше соперника. Преимущество в контроле мяча с трудом перерастало в остроту, а из большого числа стандартов так ничего и не вышло.

Итогом стали два удара в створ за 90 минут и закономерная потеря очков. Ничья, пожалуй, была бы более справедливым исходом, но у нестареющего Арица Адуриса на этот счёт имелось особое мнение. Элегантнейший гол на 89-й минуте оставил фаворита у разбитого корыта. Теперь «Барса» в положении догоняющего.

«Бетис» укрепился в межсезонье, а в августе ещё и утащил ключевого форварда «Эспаньола» БорхуИглесиаса. Разумеется, в домашнем матче со скромным «Вальядолидом» команда шла фаворитом, но прямое удаление вратаря уже на восьмой минуте сильно усложнило первоначальную задачу.

Севильцы неплохо смотрелись и в меньшинстве: не боялись владеть мячом, шли вперёд большими силами и нагружали вратаря гостей. Это видно даже по статистике: 6-1 по угловым, 6-4 по попаданиям в створ. Как минимум ничью они определённо заслужили, но слабая реализация не позволила набрать очки (1:2).

В матче с «Бетисом» Месси наверняка сыграет. По данным СМИ, он готов провести на поле около часа. Разумеется, на своём поле «Барса» идёт явным фаворитом. В трёх предыдущих очных встречах соперников забивалось не менее пяти мячей, но в межсезонье зелёно-белые сменили тренера.

Кике Сетьен покинул клуб, его место занял Хоан Руби. У этого специалиста хорошая пресса: он вывел скромнейшую «Уэску» в Примеру, а затем вернул «Эспаньол» в еврокубки спустя 12 лет. Теперь «Бетис» наверняка заиграет прагматичнее, но парковать автобусы и заниматься антифутболом команды Руби не любят.

Потому ждём весёлой игры с обилием опасных моментов в обе стороны. Самые очевидные варианты – победа хозяев через верх (П1 + ТБ 2,5 мяча за 1.65, П1 + ТБ 3,5 мяча за 2.35) и П1 + обе забьют за 2.50. Вариант попроще – «Бетис» забьёт за 1.70. Эта ставка сыграла бы в четырёх из шести предыдущих встреч.

Также можно проверить «гол в первые 15 минут» за 2.65. Сине-гранатовым надо исправляться за поражение в Бильбао, а родные трибуны только добавят футболистам энергии. Едва ли дебют получится закрытым.

Ставки на матч «Барселона» — «Бетис»

На своём поле с вернувшимся Месси «Барса» идёт явным фаворитом. В трёх предыдущих очных встречах соперников забивалось не менее пяти мячей. Ждём весёлой игры с обилием опасных моментов в обе стороны. Самые очевидные варианты – П1 + ТБ 2,5 мяча за 1.65 и П1 + обе забьют за 2.50.

Ставка №1: победа «Барселоны» + ТБ 3,5 мяча за 2.35.

Ставка №2: гол в первые 15 минут за 2.65.