RNG – Liquid, Infamous – Secret. Прогнозы на The International 2019

На чемпионате мира по Dota 2 остается все меньше коллективов. До третьего дня добрались шесть претендентов на чемпионство и парочка «тёмных лошадок», для которых место в топ-8 уже стало достойным результатом. Завтра и RNG, и Infamous проведут свои очередные матчи на вылет.
Победа одной из этих команд станет главной сенсацией The International – по крайней мере, в этом уверены букмекеры. На успех в серии Infamous «Фонбет» принимает ставки с коэффициентом 4.30, на соперников из Team Secret дают 1.18. Похожая ситуация во втором матче за топ-6, хотя у китайцев шансов чуть больше: победу Liquid оценивают в 1.40, RNG – 2.85.
Прогноз на матч RNG – Liquid, 23 августа 2019
Кажется, что букмекеры недооценивают чемпионов мира 2017 года. Да, Team Liquid провела непростой групповой этап и даже в плей-офф пару раз оказывалась в шаге от вылета. Однако матч против TNC Predator – между прочим, главной надежды Азии на The International – показал, что представители Старого света способны подготовиться к определенному сопернику максимально эффективно.
Royal Never Give Up изначально считались аутсайдером и попали в топ-8 во многом благодаря ошибкам соперников. В первом раунде шведская The Alliance совершила ужасный мисклик, вместо запрета последнего героя выбрав его себе – и даже в таких условиях едва не переиграла RNG. Во второй серии китайцы обыграли разобранных Virtus.pro, которые не смогли собраться и совершили кучу ошибок.
Team Liquid – соперник совсем другого уровня, тем более что везение хозяев не может продолжаться вечно. Но в то же время предсказать характер завтрашней игры очень трудно: все зависит от того, какую стратегию выберет Куро Салехи KuroKy Тахасоми перед решающем матчем. Уверенность в результате для капитана Liquid намного важнее характера игры, что уже показала игра с TNC.
Ставка на матч RNG – Liquid
Team Liquid должны уверенно побеждать в двух картах. RNG – слабый соперник, который забрался так же далеко во многом благодаря обстоятельствам. С какими бы трудностями не столкнулись европейцы на этом турнире, они не могут проиграть завтрашний матч. В то же время предсказать длительность сетов или результативность почти невозможно.
Ставка: победа Team Liquid 2:0 (коэфф. 2.30)
Прогноз на матч Infamous – Team Secret, 23 августа 2019
В отличие от Team Liquid, лидер мирового сезона совсем не выглядит уверенно. Напротив, игроки «секретных» после крутой групповой стадии много ошибались в плей-офф. Сначала был матч с EG, в котором удалось выиграть лишь один сет за счет классного исполнения. Затем – трудная игра с Mineski, которые изначально не выглядели для Team Secret серьезным препятствием.
На этом турнире не все получается у капитана Клемента Puppey Иванова. Зачастую драфты, которые ранее приводили к уверенной победе в середине игры, теперь ставят команду на таймер. Сопернику остается лишь избежать серьезного отставания в те минуты, когда персонажи Secret наиболее сильны, а затем перехватить инициативу.
Infamous так играть тоже не привыкли. Сила перуанцев, которые одним выходом в топ-8 сотворили одну из главных сенсаций чемпионата, как раз в ранней агрессии, и вряд ли команде удастся перестроиться. Скорее всего, игры будут проходить так быстро, насколько это вообще возможно в данной ситуации. Однако Team Secret легко не будет, даже несмотря на статус явного фаворита.
Ставки на матч Infamous – Secret
Infamous явно набрали ход, и легкой прогулкой матч для Team Secret точно не станет. Мы увидим агрессивную доту на всех трех картах, и после знакомства друг с другом в первом сете команды примут решение удивить и сыграть быстро – вторая карта должна завершиться раньше обычного.
Ставка №1: количество карт больше 2,5 (коэфф. 2.35)
Ставка №2: длительность второй карты меньше 38,5 минут (коэфф. 1.91)
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