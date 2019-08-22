«Уфа» — «Зенит». Прогноз: «горожане» попадут под горячую руку чемпиона

24 августа на стадионе «Нефтяник» в матче седьмого тура РПЛ «Уфа» примет «Зенит». Эксперты практически не сомневаются в успехе гостей и предлагают поставить за 1.64 на победу сине-бело-голубых. Виктория «горожан» оценена букмекера коэффициентом 5.65. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Уфа» — «Зенит» (24.08.2019)

«Зенит» продлил свою серию без поражений в рамках РПЛ, но вряд ли это может утешить сине-бело-голубых. Действующий чемпион страны на своём поле не смог взломать оборону «Ахмата», который большую часть матча играл в меньшинстве. Точнее, Дзюба и компания всё же отличились, но московские арбитры решили отменить чистейший гол. Разгоряченные представители петербуржского клуба выдали несколько не самых приятных высказываний в адрес рефери, а Сергей Семак даже получил дисквалификацию.



«Уфа» наоборот провела свой лучший матч в сезоне, одержав убедительную победу над «Ростовом». Подопечные Вадима Евсеева уверенно двигали мяч и по делу одолели одного из претендентов на места в еврокубках. Данный успех помог «горожанам» залезть в середину турнирной таблицы, но в ближайшем поединке клуб из столицы Башкирии ожидает тяжелейшее испытание.



По всем игровым компонентам хозяева заметно уступают. Единственным козырем «Уфы» можно считать свой стадион, впрочем, этого явно не хватит для набора очков в битве с фаворитом. «Зенит» крайне редко при Семаке допускает два подряд осечки с командами, которые не относятся к грандам РПЛ. Удивительно, что букмекерские конторы предлагают вполне приличный коэффициент на сине-бело-голубых, чем мы обязаны воспользоваться.



Даже скромная фора «-1» на Дзюбу и компанию доступна за 2.14. Сухая победа «Зенита» идёт за аппетитные 2.33, а виктория сине-бело-голубых в первом тайме и во всём матче оценена коэффициентом 2.51. Нам нравятся все три варианта, а какой-либо отдельный выбор каждый может сделать самостоятельно.



«Уфа» забивает неожиданно много на старте сезона, однако для гола в ближайшем поединке у хозяев недостаточно ресурсов. В шести турах «Зенит» пропустил лишь пару мячей. При этом, в обоих случаях не лучшим образом действовал Андрей Лунёв. Если бы вратарь сине-бело-голубых не допустил грубые ошибки, то у клуба с берегом Невы в графе пропущенных снарядов красовался бы гордый ноль.



Тот факт, что сам «Зенит» не забил в предыдущем матче не может не настораживать «горожан». Да, «Ахмат» продемонстрировал фантастический характер и выстоял, но это лишь повышает вероятность голов гостей в ближайшей встрече. Нападение у сине-бело-голубых слишком мощное и мастеровитое по меркам РПЛ, чтобы снова остаться на голодном пайке.



Одним из важнейших доводов в пользу гостей стоит считать мотивацию. Разумеется, «Уфа» и «Зенит» хотят одержать победу в любом матче, но произошедшее в Санкт-Петербурге в поединке с «Ахматом» добавит сине-бело-голубым спортивной злости. Когда такие парни, как Дзюба, настроены многое доказать определённым людям, то соперникам становится ещё сложнее.

Вадим Евсеев наверняка предложит закрытый футбол с надеждами на эффективные контратаки, рывки Игбуна и стандартные положения. В теории «горожане» могут зацепиться за ничью, однако в подобный исход совсем не верится.

Ставки на матч «Уфа» — «Зенит»

«Уфа» одолела в прошлом туре «Ростов», и сейчас парни Вадима Евсеева чувствуют себя увереннее. Теперь «горожанам» предстоит сражение со злым и мотивированным «Зенитом», который постарается не допустить вторую осечку подряд. В пользу гостей есть сразу несколько интересных предложений. Например, сухая победа сине-бело-голубых за 2.33 имеет высокие шансы на проход.



Ставка №1: победа «Зенита» с форой «-1» за 2.14



Ставка №2: сухая победа «Зенита» за 2.33



Ставка №3: победа «Зенита» в первом тайме и в матче за 2.51.