«Реал» Мадрид — «Вальядолид». Прогноз: Куртуа снова пропустит

24 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче второго тура испанской Примеры «Реал» примет «Вальядолид». Букмекеры уверены в успехе хозяев и предлагают поставить на победу «сливочных» за 1.23. Виктория бело-фиолетовых оценена экспертами коэффициентом 13.50. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «Вальядолид» (24.08.2019)

Чемпионат Испании постепенно набирает обороты, участников высшего дивизиона ожидает второй тур. «Реал» в стартовом поединке уверенно (по счёту) разобрался с «Сельтой», но та победа «сливочных» оставила немало вопросов. Из-за стечения обстоятельств Зидан не смог использовать многочисленных новичков, поэтому «королевский клуб» выглядел похожим на самого себя прошлых сезонов под руководством великого француза.



В поединке с «Сельтой» красную карточку получил Модрич, и теперь Зидану придётся вносить изменения в состав. Больше всего фанатов и нейтральных экспертов беспокоит игровая концепция «сливочных». Возможно, с новичками Зизу перестроит существующую модель, но на настоящий момент «Реал» продолжает добиваться результата не за счёт полного доминирования, а с помощью контратак и индивидуальных действий лидеров. Согласитесь, от «королевского клуба» априори ожидаешь большего.



«Вальядолиду» в самом начале нового сезона свалилась в руки птица счастья, которую парни Серхио Гонсалеса едва не упустили. Уже на девятой минуты встречи с «Бетисом» бело-фиолетовые получили численное преимущество, но победный гол забили лишь в самой концовке. Тем не менее, три очка уже набраны, что позволяет скромному клубу с оптимизмом смотреть в будущее.



В букмекерских конторах фора «-2» на «Реал» доступна за 1.96, данная ставка не внушает доверия. Разумеется, по статусу «сливочные» находятся на другом уровне, нежели ближайший противник, но конкретно к игре команде Зидана множество вопросов. «Вальядолид» в гостях не будет раскрываться, как «Сельта» дома, а в позиционном нападении Рамос с партнёрами пока не впечатляют.



Если мы вспомним предсезонные матчи, то по ходу различных выставочных турниров обсуждались огромные проблемы в обороне «Реала». Изменилась ли ситуация на старте Примеры? Вовсе нет. «Сельта» забила в конце встречи, был ещё отменённый гол перед самым перерывом, да и других опасных моментов возле ворот Куртуа хватало.



С учётом неофициальных поединков «сливочные» пропустили как минимум раз в 11 из 12 последних встреч, статистика попросту чудовищная. На наш взгляд, в ближайшем матче следует присмотреться к варианту с голом с участием обеих команд за приличный коэффициент 1.93.

В атакующей группе у «Вальядолида» хватает техничных ребят, без Модрича у хозяев возникнут проблемы в середине, а необходимость забивать вынудит «Реал» оголять тылы. Гол гостей в таких условиях вполне вероятен.

Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Вальядолид»

«Реал» пропустил в 11 из 12 последних матчей с учётом предсезонных поединков. В обороне «сливочных» множество проблем, которыми способен воспользоваться даже скромный «Вальядолид». Ставка на обе забьют за 1.93 смотрится перспективно, так как хозяевам придётся раскрываться.



Ставка: обе забьют за 1.93.