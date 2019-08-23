«Шальке» — «Бавария». Прогноз: мюнхенцы выиграют дебютный матч Коутиньо

24 августа в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» «Шальке-04» сыграет с «Баварией» в матче второго тура чемпионата Германии. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.40.

Анализ матча «Шальке-04» — «Бавария» (24.08.2019)

Обе команды сыграли в первом туре вничью, но наверняка восприняли результат по-разному. Для «Баварии» на внутренней арене потерей очков считается всё, кроме победы. Так что выездная ничья с берлинской «Гертой» (2:2) никак не может восприниматься удовлетворительно.



А уж вторая осечка на старте (плюс неудача в Суперкубке) вовсю раскачает кресло под Нико Ковачем, к работе которого и так хватает вопросов. Неделю назад опорная зона мюнхенцев провисала слишком часто для команды-гегемона, да и с нейтрализацией контратак не ладилось. Кроме того, случилось сразу несколько эпизодов, при которых оборона гостей вскрывалась одной передачей вразрез.



Тем не менее, действующий чемпион страны владел ощутимым преимуществом и вполне мог утащить победу в концовке. Ближе к финальному свистку давление стало серьёзнейшим, но «Герта» выдержала финальный штурм: разобралась с кучей угловых и не проиграла на «втором этаже».



А вот «Шальке» может быть собой доволен. Не пропустить от «Боруссии» в Мёнхенгладбахе не так-то просто. Справедливости ради, та встреча, несмотря на семь ударов в створ ворот, получилась чуть ли не самой скучной в первом туре. И дело не в нулях на табло, а в минимальном количестве опасных моментов.



«Горняки» с приходом Давида Вагнера на пост главного тренера делают упор на физическую готовность. Новый наставник ждёт от команды постоянного прессинга и высокой мобильности. Впрочем, он находится только в начале пути и определённые выводы делать слишком рано.



С атакой у «Шальке» всё так себе, но неплохое усиление в межсезонье и талантливейший вратарь должны помочь забыть прошлогодний кошмар и вернуться к борьбе за еврокубки. Для первого тура клуб из Гельзенкирхена смотрелся нормально. Атака «Боруссии М» без ушедшего Торгана Азара создала не так уж много.



Понятно, что хозяева постараются засушить игру и подловить свой момент, но на данный момент они выглядят сыро. «Бавария» сейчас далеко не в лучшем состоянии, но разница всё равно слишком велика. Единственное – «Шальке» наверняка получит 2-3 шанса за счёт прессинга и не лучших действий обороны мюнхенцев.

Если с реализацией будет порядок, этого хватит для гола. Ну а «Бавария» в последний раз забивала меньше двух в Гельзенкирхене ещё в 2014 году. Мы бы выбирали между П2 + ТБ 2,5 мяча за 1.97 и П2 + обе забьют за 2.91. Второй вариант – «гол с 31-й по 45-ю минуту» за 2.34, гости любят добавлять перед перерывом.

Ставки на матч «Шальке-04» — «Бавария»

«Шальке» наверняка получит 2-3 шанса с помощью прессинга и не лучших действий обороны мюнхенцев. Если с реализацией будет порядок, этого хватит для гола. Ну а «Бавария» в последний раз забивала меньше двух в Гельзенкирхене ещё в 2014 году. Мы бы выбирали между П2 + ТБ 2,5 мяча за 1.97 и П2 + обе забьют за 2.91.



Ставка №1: победа «Баварии» + обе забьют за 2.91.



Ставка №2: гол с 31-й по 45-ю минуту за 2.34.