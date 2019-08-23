Андрей Рублёв – Денис Шаповалов. Прогноз: битва за полуфинал затянется

23 августа в матче четвертьфинала мужского турнира категории ATP250 в Уинстон-Сейлеме Андрей Рублёв сыграет с Денисом Шаповаловым. Букмекеры отдают небольшое предпочтение Шаповалову: поставить на победу канадца можно с коэффициентом 1.84.

Рублёв набрал форму после Уимблдона, выдав несколько классных турниров. Финал в Гамбурге с победой над Домиником Тимом, затем четвертьфинал в Цинциннати, где после прохождения квалификации удалось отправить домой трёх представителей топ-20 – Николоза Басилашвили, Стэна Вавринку и Роджера Федерера.



Тогда остановить россиянина смог лишь проводящий лучший отрезок в карьере Даниил Медведев. И вот теперь – четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме с неплохими шансами пройти дальше. Немудрено, что набравший ход спортсмен уже сейчас вернулся в топ-50 рейтинга.

При этом сетка была непростой. Откровенно проходной соперник достался только в первом круге: Андрей легко прошёл грунтовика Томаса Фаббьяно (6:4, 6:2), хотя берёг силы, так как предстояло провести два матча за один день. Дальше стало тяжелее, встречи пошли затяжные, с тай-брейками.



Рублёв нашёл в себе силы перевернуть ход поединка с Альбертом Рамосом Виньоласом после неудачного дебюта (6:7, 6:3, 6:1). Здорово провёл вторую партию, а в третьей испанец расклеился и выглядел бледной тенью. Затем была бойня с подаваном Сэмом Куэрри: 26 эйсов на двоих и два тай-брейка.



Американец боролся до самого конца, но всё же вылетел (6:7, 6:7). Второй тай-брейк растянулся на 22 розыгрыша. В целом россиянин был лучше: чище подавал, бодро держался на задней линии и меньше ошибался. Ключевой вопрос теперь – остались ли у него силы после двух напряжённых матчей.



За полуфинал бороться предстоит с Денисом Шаповаловым. Канадец слабо проводит сезон и уже не обивает порог топ-20. На траве и грунте не получалось практически ничего, но на харде результаты улучшились. В Монреале он достойно сопротивлялся Доминику Тиму (4:6, 6:3, 3:6), в Цинциннати провалил встречу с Люкой Пуем во втором круге (4:6, 4:6).



Но в Уинстон-Сейлеме он одержал две быстрых победы: Теннис Сандгрен взял шесть геймов, а Миомир Кецманович – пять. Непосредственно по качеству игры Шаповалов сейчас не лучше Рублёва, но преимущество в свежести должно помочь ему в ключевые моменты. Ведь вероятность затяжного поединка велика.



За три предыдущих матча Рублёв подал 23 эйса, а Шаповалов рассчитывает на подачу ещё сильнее. Вряд ли брейки будут случаться часто, так что тай-брейк за 2.40 и третий сет за 2.47 смотрятся неплохо. Последний вариант – ТБ 4,5 эйса Рублёва за 1.67, принимает Шаповалов в последнее время не очень.

Ставки на матч Андрей Рублёв – Денис Шаповалов

Рублёв набрал ход и по качеству тенниса не уступает Шаповалову, но провёл два тяжёлых матча подряд и наверняка устал. Канадец же обе победы добыл быстро. Вряд ли брейки будут случаться часто, так что тай-брейк за 2.40 и третий сет за 2.47 смотрятся неплохо.



Ставка №1: тай-брейк за 2.40.



Ставка №2: ТБ 4,5 эйса Рублёва за 1.67.



Ставка №3: победа Шаповалова за 1.84.