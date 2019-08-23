«Норвич» — «Челси», «Ман Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогнозы на АПЛ

24 августа на стадионе «Кэрроу Роуд» в матче третьего тура АПЛ «Норвич Сити» встретится с Челси». Эксперты склоняются к победе гостей и предлагают поставить на «пенсионеров» за 1.84. Успех «канареек» оценён аналитиками коэффициентом 4.34. Чуть позже на легендарном «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сразится с «Кристал Пэлас». Виктория «красных дьяволов» доступна в букмекерских конторах за 1.39, а Х2 на «орлов» идёт за 3.32.

Прогноз матча «Норвич Сити» — «Челси» (24.08.2019)

Диспетчер и сердце «Челси» после возвращения в родной клуб в новом статусе всё ещё не может одержать первую победу. В первом туре «пенсионеры» были разгромлены «Манчестер Юнайтед», хотя показали неплохой футбол, а при ещё более качественной игре синие уступили «Ливерпулю» по пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Казалось бы, команда на верном пути, но в Англии не всё так просто.



Недавно «Челси» проводил первый матч дома, да ещё и с не самым грозным «Лестером». Да, «лисы» в полном порядке, но всё же это не «Ливерпуль» и «МЮ». Тем не менее, «пенсионеры» снова остались без победы, а ведь могли и проиграть, будь соперник чуть порасторопнее.

«Норвич Сити» судьба также свела с сильнейшим клубом Лиги чемпионов сезона-2018/19, «канарейки» на переполненном «Энфилде» получили полную авоську. С другой стороны, по игре парни Даниэля Фарке выглядели здорово, однако разница в уровне исполнительского мастерства привела к разгрому.



Привлекательный футбол «Норвич Сити» не был обусловлен какой-то единичной вспышкой. «Канарейки» продолжили гнуть свою линию во втором туре, что привело к уверенным 3:1 с «Ньюкаслом». Серия матчей без побед наверняка давит на «Челси» и конкретно на Фрэнка Лэмпарда. Удивительно, но при всех проблемах «пенсионеров» букмекеры дают коэффициент 1.84 на викторию гостей.



Разумеется, в составе лондонского клуба более талантливые исполнители, но «Норвич Сити» на старте нынешнего сезона действует смело, агрессивно и не настроен отступать, особенно при поддержке своих трибун. 1Х на хозяев за 2.11 вполне можно проверить. У «Челси» проблемы с центральным нападающим, в клубе больше нет Азара, да и защитная линия не блещет надёжностью.



«Пенсионеры» пока не способны демонстрировать все 90 минут то, что хочет видеть Фрэнк Лэмпард. Слишком много мелких шероховатостей требуют исправления, и все шансы гостей на успех, пожалуй, заключаются лишь в мастерстве отдельных личностей. По командному движению «Норвич Сити» точно не уступит, Пукки сейчас в фантастической форме, поэтому игра пойдёт на три результата.

Ставка на матч «Норвич Сити» — «Челси»

В трёх официальных матчах нынешнего сезона у «Челси» ни одной виктории, но букмекеры продолжают наивно верить в «пенсионеров». Если парни Фрэнка Лэмпарда не смогли дома одолеть «Лестер Сити», то с чего бы Канте и компании разбираться на выезде с симпатичным «Норвичем»? Победа или ничья «канареек» за коэффициент 2.11 смотрится привлекательно.



Ставка: «Норвич» не проиграет за 2.11

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» (24.08.2019)

«Манчестер Юнайтед» в первом туре разгромил «Челси», но многие специалисты назвали столь крупную победу чуть ли не случайной. У «красных дьяволов» была прекрасная возможность посрамить скептиков, но вся команда и конкретно Поль Погба не сумели одолеть «Вулверхэмптон». Теперь у парней Сульшера и соперник попроще, и родные стены за спинами, что серьёзно увеличивает шансы на вторую победу в нынешнем сезоне.



У «Кристал Пэлас» на данный момент всё плохо, за исключением финансового положения. Впрочем, даже солидный бюджет не помог лондонскому клубу пополнить состав Фёдором Чаловым. Неизвестно как быстро российский форвард адаптировался бы в Англии, но без него у «орлов» ни одного забитого мяча в двух турах и отчётливая перспектива борьбы за выживание.



Учитывая сложности соперника, у «Манчестер Юнайтед» действительно очень хорошие шансы на успех. Проблема в том, что ставить на хозяев слишком рискованно. Коэффициент 1.39 на чистую победу принесёт скромную прибыль, а фора «-1,5» смотрится опасно. Толковой игры у «Кристал Пэлас» нет, зато хватает бойцовских качеств и опытного тренера, иногда этого достаточно для сенсации.



Рой Ходжсон постарается затащить «красных дьяволов» в неудобную для них стихию и получить с подобного плана некоторые дивиденды. При Сульшере «Манчестер Юнайтед» старается использовать скорость игроков атакующей группы, а с позиционным нападением дела обстоят куда хуже. «Кристал Пэлас» спрячется в панцирь на своей половине, вынуждая фаворита раскрываться на «Олд Траффорд».

За созидание у «орлов» отвечают не самые креативные в плане футбольного мышления ребята, но с великолепной скоростью и физической мощью. Линия обороны «МЮ» выстроится высоко, что приведёт к гектарам свободного пространства для гостей. Классическая ставка на обе забьют идёт за коэффициент выше двойки, и здесь можно пойти на осознанный риск.



«Красные дьяволы» лишь благодаря везению не пропустили от «Челси», «Вулверхэмптон» поразил ворота де Хеа один раз, а мог и больше. «Кристал Пэлас» обязательно получит свои моменты. У «орлов» пока нет голов, но рано или поздно команду должно прорвать. Целой серии мячей от гостей нам не нужно, хватит одного точного выстрела, а Рэшфорд и компания не уйдут с поля без гола.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в выездном матче с «Манчестер Юнайтед» закроется в обороне и вынудит соперника раскрываться. В позиционном нападении «красные дьяволы» создадут свои моменты, но и у «орлов» появятся шансы на открытом пространстве. За вкусный коэффициент 2.09 мы проверим вариант с голом обеих команд.



Ставка: обе забьют за 2.09



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».