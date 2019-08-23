«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз: «покер» Аршавина? Есть вариант и покруче

24 августа на «Энфилде» в центральном матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом». По мнению экспертов, фаворитом поединка являются хозяева. Поставить на победу красных можно за 1.49. Виктория «канониров» оценена коэффициентом 6.45. Отметим, что букмекеры ожидают высокую результативность. Общий тотал больше 2,5 доступен за скромные 1.42.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Арсенал» (24.08.2019)

Начало нового сезона с некоторыми оговорками стоит признать для «Ливерпуля» успешным. Красные взяли один из двух возможных трофеев, а во внутреннем первенстве уже обгоняют главного конкурента на пару очков. С другой стороны, Юрген Клопп всё ещё не может рассчитывать на Алисона, а Адриан за столь короткий отрезок получения игровой практики успел привезти дурацкий гол в свои ворота.



«Арсенал» не стал буксовать на старте АПЛ и добивается самого главного – результата. Да, обе победы одержаны над посредственными коллективами и с минимальной разницей в счёте, но шесть очков уже в копилке у «канониров». Конечно, продлить удачную серию будет невероятно трудно, однако в мире найдётся лишь несколько команд, которые способны всерьёз претендовать на что-то, кроме поражения на «Энфилде».

Основная линия букмекеров относительно фаворита и аутсайдера в ближайшей встрече очевидна для всех, кто хотя бы иногда следит за английским футбол. Дома у «Ливерпуля» намного больше шансов на победу, поэтому коэффициент 1.49 на викторию красных, пожалуй, верно отражает расклад сил в данной паре. Стоит ли проверять фору «-1,5» на парней Юргена Клоппа? Вопрос достаточно спорный.



Например, с «Челси» Салах и компания не обладали подавляющим преимуществом, а нынешний «Арсенал» вряд ли слабее своих лондонских визави. Скорее всего, «Ливерпуль» выиграет, но смущает возможная разница в счёте и потенциал «канониров». Унаи Эмери уже огромное количество раз обжигался, изменяя самому себе в тактическом рисунке против грандов. Гости понимают, что выстоять на «Энфилде», закопавшись у штрафной, они не смогут ни при каких обстоятельствах.

«Арсеналу» необходимо принимать бой, и у «канониров» есть ресурсы для оказания достойного сопротивления. У Юргена Клоппа фактически одна рабочая схема, но её фишка заключается в простейшем стратегическом превосходстве. В середине поля у красных три бульдога, готовых рубиться за каждый мяч и доставлять снаряды своим гениальным форвардам. Если вы проигрываете «Ливерпулю» середину, то давление Салаха, Мане и Фирмино рано или поздно приведёт к голам в ваши ворота.



Отобрать мяч у красных и лишить их возможности комбинировать? Клоппу на это абсолютно наплевать. Если соперник «Ливерпуля» завладеет территорией, то любой вынос защитников способен привести к страшнейшей контратаке одной из быстрейших троек нападения в истории футбола. Для успеха «Арсеналу» нужно сбалансировать свой футбол и грамотно действовать в переходных фазах. На словах всё просто, но на деле это выполнить практически невозможно.



Букмекеры ожидают сверхрезультативный поединок и сильно занизили коэффициент на общий тотал. Тщательно посмотрев линию, была найдена интересная ставка на как минимум два гола в каждом из таймов за жирный коэффициент 3.38. Потенциальная прибыль радует глаз, а предстартовые впечатления от команд лишь подталкивают нас сделать выбор в пользу верха в обеих 45-минутках.



План «Ливерпуля» понятен: давить на слабые точки соперника, накрывать при выходе из обороны в атаку, создавать ситуации 1 в 1 для нападающих. «Арсенал», если команда не проиграет ментально ещё до выхода на поле, должен отвечать своими выпадами и не позволять красным безнаказанно отряжать вперёд большие силы. Унаи Эмери необходимо заставить Клоппа побаиваться массированного наступления.

Пара побед в стартовых турах придаст «канонирам» дополнительную уверенность в собственных силах. Мы уже видели, что в нынешнем сезоне «Ливерпуль» часто допускает ошибки при выходе из-под прессинга.



В случае отсутствия страха у «Арсенала» зрители получат продолжительные отрезки с футболом без центра поля, а в таких ситуациях мастерство нападающих приведёт к нескольким забитым мячам. Счёт 4:1 или 3:2 в пользу хозяев вряд ли кого-то удивит.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

Эксперты и фанаты логично ожидают высокую результативность от битвы «Ливерпуля» и «Арсенала». Букмекеры занизили коэффициент на общий тотал, но оставили интересную лазейку. Как минимум два гола в каждом из таймов идёт за вкусные 3.38, что достойно рассмотрения. В обеих командах слишком много мастеров, поэтому зрителям скучать не придётся.



Ставка: тотал обоих таймов больше 1,5 за 3.38



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