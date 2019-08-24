Конкурс прогнозов на матч «Краснодар» — «Локо». Фрибеты на 5000 рублей в призах

24 августа «Краснодар» и «Локомотив» встретятся в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча «Краснодар» — «Локомотив»

По оценке букмекеров, шансы соперников практически равны. Поставить на победу «железнодорожников» в БК «Фонбет» можно за 2.65, что соответствует вероятности 36%. Сделать ставку на успех краснодарцев можно с коэффициентом 2.75 (35%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.20 (29%).



В первых шести турах РПЛ команды набрали по 13 очков. И у «Краснодара», и у «Локомотива» по 4 победы, одной ничьей и одному поражению. Команды делят 2-3 места в турнирной таблице.

Правила конкурса прогнозов на матч «Краснодар» — «Локомотив»

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.



2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (19:00 мск 24 августа), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.



3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».



4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.



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