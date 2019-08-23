«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз: главным станет желание не проиграть

24 августа на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в центральном матче седьмого тура РПЛ встретится с «Локомотивом». По мнению экспертов, обе команды имеют примерно одинаковые шансы на успех. Поставить на викторию «быков» можно за 2.73, а победа «железнодорожников» оценена коэффициентом 2.61.

Прогноз матча «Краснодар» — «Локомотив» (24.08.2019)

Совсем недавно «Краснодар» героически прошёл «Порту», а по итогам первого матча с «Олимпиакосом» практически потерял шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Всего этого могло и не быть, если бы судья в концовке прошлого сезона не поставил спорный пенальти в ворота «быков» в матче с «Локомотивом». Тот 11-метровый почти наверняка обойдётся клубу Галицкого в колоссальную сумму, так как о солидных призовых от выступления в престижном турнире остаётся только мечтать.

Из-за упомянутого события противостояние «Краснодара» и «Локомотива» выходит на новый уровень принципиальности, а сам матч, который пройдёт аккурат между двумя битвами с «Олимпиакосом», лишний раз напомнит о случившейся несправедливости. «Быки» должны быть злыми и мотивированными, но одних эмоций для победы над красно-зелёными недостаточно.

«Локомотив» сейчас в полном порядке. Коллектив Юрия Сёмина в сложном поединке дожал «Динамо» и уже вплотную приблизился к «Зениту». Да, новые трансферы вряд ли серьёзно усилят нынешний состав, но тройка «железнодорожников» из братьев Миранчуков и Крыховяка – это уровень выше всей остальной лиги, ребята выделяются своим мастерством и делают разницу между просто приличной командой и претендентом на чемпионство.

У «Краснодара» впереди Берг, который за несколько матчей затмил самого Заболотного. Мурад Мусаев наверняка доверит место в основе молодому Игнатьеву, но это не станет решением всех проблем. К травмированным добавился ещё и Реми Кабелла, что серьёзно снижает потенциал «быков». Против аутсайдеров Уткин, Камболов и Скопинцев могут выйти и не испортить, однако с грандами РПЛ нужны более матёрые исполнители.

Выбирать победителя в ближайшем матче опрометчиво. За «Краснодар» своё поле и трибуны, за «Локомотив» лишние дни отдыха. По игре «железнодорожники» на данный момент предпочтительнее, но сейчас неизвестно, как Мурад Мусаев и его парни отреагируют на разгром, полученный в Греции. На наш взгляд, стоит проверить общий тотал меньше 2,5 за 1.82. Предпосылок для низового исхода хватает.

Во-первых, из-за прошлого поединка встреча станет более принципиальной, чем прежде. На поле ожидается много борьбы, тактических ходов и некоторая осторожность. Проигрывать прямому конкуренту никто не захочет, а ничья станет не самым худшим исходом. В сезоне-2018/19 соперники обменялись домашними победами со спорными и в определённой степени курьёзными голами.

Потенциальную усталость «Краснодара» также не стоит списывать со счётов. Во втором тайме «быки» не смогут держать высокий темп, а в медленном позиционном футболе голы даются сложнее, нежели при свободном пространстве. Желание не отдать три очка сопернику вынудит команды действовать осторожнее обычного. Если выбирать конкретный исход, то ничья 0:0 или 1:1 вполне вероятна.

Ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»

Соперничество «Локомотива» и «Краснодара» выходит на новый уровень принципиальности. В очной дуэли каждому клубу важнее не проиграть, чтобы держать конкурента на расстоянии вытянутой руки. Осторожный футбол приведёт к минимуму опасных моментов, поэтому за коэффициент 1.82 мы проверим тотал меньше 2,5.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.82

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».