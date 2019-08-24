Бенуа Пэр – Хуберт Хуркач. Прогноз: в финале сыграем по коэффициенту

25 августа в финальном матче мужского турнира категории ATP250 в Уинстон-Сейлеме Бенуа Пэр сыграет с Хубертом Хуркачем. Букмекеры отдают небольшое предпочтение поляку: поставить на победу Хуркача можно с коэффициентом 1.61.

Анализ матча Бенуа Пэр – Хуберт Хуркач (25.08.2019)

Нынешний сезон получается лучшим в карьере француза. Он уже успел выиграть два грунтовых турнира категории ATP250 – в Лионе и Марракеше. И вот теперь остановился в шаге от третьего, но уже на харде. Это при том, что за предыдущее время он скопил лишь один трофей, победив в Бостаде в далёком 2015 году.



В начале сезона с хардом у Пэра категорически не ладилось, везде он вылетал в первом или втором круге. Но после успешных выступлений на грунте и траве (4-й круг Ролан Гаррос и Уимблдона) уверенности добавилось. Бенуа уже вошёл в топ-30 рейтинга, хотя начинал год в шестом десятке.

После возвращения на хард он проигрывает только соперникам из топ-50. В Вашингтоне уступил Стефаносу Циципасу в четвертьфинале, в Монреале – опытному Ришару Гаске, а в Цинциннати – проводящему лучший отрезок в карьере Даниилу Медведеву. Вполне достойно.



В Уинстон-Сейлеме первый номер посева провёл три трёхсетовых матча подряд, показывая ту самую нестабильность, которая была его визитной карточкой в предыдущие годы. Тем не менее, француз дожал Уго Умбера (3:6, 7:6, 6:3), Пабло Карреньо-Бусту (7:6, 1:6, 6:3) и Стива Джонсона (1:6, 6:0, 6:0).



Наверняка 30-летний теннисист подустал, однако во всех случаях решающую партию он проводил собранно и уверенно. Так что физическая готовность, скорее всего, в порядке. Ведь в финале она явно потребуется – играть придётся с двухметровым Хуркачем, который убойно подаёт и мощно лупит с задней линии.



Для молодого поляка нынешний сезон выдаётся прорывным. Он уверенно закрепился в топ-100 и продолжил улучшать позиции в рейтинге. Уже сейчас Хуберт входит в топ-50, и это явно не предел. В Уинстон-Сейлеме он убрал с пути Фрэнсиса Тиафо и Дениса Шаповалова, а теперь сразится за первый титул в карьере.



Непосредственно по качеству тенниса Хуркач смотрится предпочтительнее – стабильнее, активнее. Но накануне он закончил играть на два часа позже, а главное – не может похвастать тем опытом, который есть у Пэра. Так что шансы, пожалуй, максимально близки к равным.



Сыграем по коэффициенту и возьмём П1 за 2.44. Тай-брейк за 2.05 – по вкусу. Оба теннисиста хорошо подают, но не отличаются стабильным приёмом, так что брейки вряд ли станут частым событием.

Ставки на матч Бенуа Пэр – Хуберт Хуркач

Непосредственно по качеству тенниса Хуркач смотрится предпочтительнее. Но он не может похвастать тем опытом, который есть у Пэра. Так что шансы, пожалуй, максимально близки к равным. Сыграем по коэффициенту и возьмём П1 за 2.44.



Ставка №1: победа Пэра за 2.44.



Ставка №2: тай-брейк за 2.05.