«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз: Кононов продолжит побеждать в РПЛ

25 августа на стадионе «Самара Арена» местные «Крылья Советов» в матче седьмого тура РПЛ встретятся с московским «Спартаком». По мнению экспертов, чуть больше шансов на успех у красно-белых. Виктория команды Олега Кононова доступна в букмекерских конторах за 2.47, а на победу хозяев можно поставить за коэффициент 2.99.

Прогноз матча «Крылья Советов» — «Спартак» (25.08.2019)

«Спартак» продолжает борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы, но команде сильно не хватает двух новичков, которые не могли принимать участие в поединке с «Брагой». В Португалии красно-белые выглядели блекло впереди и заслуженно уступили, однако в отличии от «Краснодара» осязаемые шансы для успеха в двухматчевом противостоянии у москвичей ещё остаются.



Перед Олегом Кононовым в теории мог стать вопрос о приоритетности турниров, но наставник «Спартака» сейчас не в том положении, чтобы выбирать меньшее из двух зол. Победа в дерби над ЦСКА позволяет тренерскому штабу дышать чуть спокойнее, впрочем, это ненадолго. Вылет из Лиги Европы и осечка в Самаре поднимут новую волну критики и различных акций от фанатов.

В ближайшем поединке «Спартак» обязательно выставит сильнейший состав и не будет думать об ответном матче с «Брагой» (только если счёт на табло не станет разгромным). У красно-белых была серия из четырёх подряд побед, а у «Крыльев Советов» накопилось ровно столько же неудачных поединков. С «Уралом» парни Миодрага Божовича прервали череду поражений, теперь самарцы постараются отобрать очки у фаворита.



Котировки букмекеров на предстоящую встречу удивляют. «Крылья Советов» в нынешнем сезоне сосредоточатся на борьбе за выживание, а «Спартак» при условии сыгранности новичков и отсутствия скандалов способен побороться за прямую путёвку в Лигу чемпионов. Чистая победа красно-белых идёт за 2.47, и здесь невозможно пройти мимо столь щедрого предложения экспертов.



Тиль и Ларссон привнесут в футбол гостей свежесть, добавится качество в позиционном нападении, да и с прессингом дела станут куда лучше. В первом туре «Крылья Советов» отыграли на ноль с ЦСКА, а затем пропустили девять мячей за пять матчей. Миодраг Божович пытается наладить игру в обороне, но проблемы самарцев ещё не решены, что приведёт к опасным ситуациям у ворот хозяев.



Козыри «Крыльев Советов» сводятся к простым и банальным вещам: поддержка трибун, мотивация и выполнение тренерской установки. Вот только красно-белых на «Самара Арене» может быть не меньше, желания взять три очка у «Спартака» также с избытком, а класс и исполнительское мастерство футболистов явно выше у гостей.



Если на «Спартак» с аутсайдером РПЛ дают коэффициент в районе 2.50, то такие ставки надо брать. Вместо ветерана Ещенко на правый фланг обороны готов выйти Рассказов, Понсе и не впечатлившего Мирзова заменят Тиль и Ларссон, а при необходимости позицию Гулиева способны закрыть Умяров или Ананидзе.



Остальные игроки основы «Спартака» не собираются уходить на пенсию, поэтому накопленная усталость вряд ли сильно скажется на результате. В РПЛ не такой интенсивный футбол, чтобы «Крылья Советов» за счёт высокого темпа получили преимущество.

Ставка на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

Букмекеры выставляют сумасшедший коэффициент на «Спартак», опираясь на усталость команды Олега Кононова из-за плотного графика. «Крылья Советов» имеют колоссальные проблемы в обороне, а желание одолеть фаворита иногда приводит к перегоранию. За 2.47 мы обязаны рассмотреть викторию красно-белых.



Ставка: победа «Спартака» за 2.47



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