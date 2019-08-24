ЦСКА — «Ахмат». Прогноз: голевого парада в Москве не случится

25 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» ЦСКА сыграет с «Ахматом» в матче 7-го тура чемпионата России. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.57.

Анализ матча ЦСКА — «Ахмат» (25.08.2019)

ЦСКА никак не удаётся набрать ход и выдать несколько хороших матчей подряд. После трёх побед с разницей в один мяч случились блеклая нулевая ничья с «Сочи» и поражение в дерби от «Спартака» (1:2). «Армейцы» играют крайне неровно, практически в любой встрече отличные отрезки соседствуют с провальными.



Так было и в прошлом туре. Красно-синие отлично начали дерби, выглядев гораздо лучше «Спартака» в первом тайме. Но ближе минуте к 60-й команда подсела, а красно-белые повадились наносить удары после каждого стандарта на чужой половине поля. Что в конце концов и сыграло ключевую роль.

Винить в нестабильности тренерский штаб трудно – Виктор Гончаренко работает с тем, что есть. Вернее, с тем, что осталось. Потому что травм и кадровых потерь предостаточно. Говорить о цельной игре и чемпионским графике набора очков на таком фоне не приходится – состав молодой, неопытный и глубиной не отличается.



10 очков в шести турах – это примерно то, на что ЦСКА и наиграл. С «Оренбургом» могла бы быть ничья, но против был Игорь Акинфеев со своим чудо-сэйвом. А с «Сочи» могла бы быть победа, но против был опытный Виталий Мешков. Поражения от «Крыльев» и «Спартака» получились вполне справедливыми.



Теперь играть предстоит с «Ахматом», который тоже выступает более чем неровно. Грозненцам безо всяких оговорок удался только первый тур, где они абсолютно по делу обыграли «Краснодар» (1:0). Победа над «Оренбургом» (2:1) случилась благодаря грубой ошибке Александра Довбни, а матч с «Зенитом» (0:0) превратился в театр одного Алексея Матюнина.



В трёх выездных матчах подопечные Рашида Рахимова набрали одно очко, героически выстояв вдесятером в Санкт-Петербурге. А вот «Уралу» и «Рубину» они проиграли с общим счётом 0:4, в обоих случаях выглядя слабо. ЦСКА редко проводит 2-3 плохих матча подряд, так что котировки букмекеров логичны.



В восьми предыдущих очных встречах «армейцев» и грозненцев не забивала как минимум одна команда, а «Ахмат» вообще ни разу не забил в нынешнем сезоне на выезде за 270 минут. При этом «обе забьют – нет» идёт за вполне достойные 1.68, а вариант «Ахмат» не забьёт доступен за 1.90. Любопытно.

Ставки на матч ЦСКА — «Ахмат»

Соперники крайне нестабильны и имеют определённые проблемы с атакой. В восьми предыдущих очных встречах «армейцев» и грозненцев не забивала как минимум одна команда, а «Ахмат» вообще ни разу не забил в нынешнем сезоне на выезде за 270 минут. Возьмём «обе забьют – нет» за 1.68.



Ставка: обе забьют – нет за 1.68.