«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт Ф», «Герта» — «Вольфсбург». Прогнозы на Бундеслигу

25 августа на стадионе «Ред Булл-Арена Центральштадион» клуб «РБ Лейпциг» в матче второго тура Бундеслиги встретится с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Поставить на победу «быков» можно за 1.53, виктория «орлов» оценена коэффициентом 6.30. Чуть позже на огромном «Олимпиаштадион» «Герта» сразится с «Вольфсбургом». Котировки букмекеров идут с небольшим перевесом в пользу хозяев.

Прогноз матча «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт Ф» (25.08.2019)

«РБ Лейпциг» продолжает наращивать свою мощь и постепенно подбираться к двум главным грандам немецкого футбола. Если до «Баварии» «быкам» ещё далековато, то от дортмундской «Боруссии» по уровню состава и потенциала строящуюся по особой программе команду отделяет не так уж и много. В первом туре парни Юлиана Нагельсмана разнесли скромный «Унион» и не намерены останавливаться на достигнутом.



«Айнтрахт» в прошлом сезоне неплохо пошумел в различных турнирах и был в шаге от выхода в финал Лиги Европы. «Орлы» смотрелись превосходно даже на фоне «Челси», но уступили в серии пенальти будущему победителю турнира. Летом клуб выручил за двух наиболее ликвидных футболистов порядка € 100 млн и на часть из полученных средств провёл приличную по меркам Бундеслиги трансферную кампанию.



В первом туре «Айнтрахт» также завоевал три очка, одолев как раз бывший клуб нынешнего тренера «РБ Лейпциг». Подписав соглашение с «быками», Юлиан Нагельсман выбрал постепенное развитие карьеры без резких скачков. Один из самых перспективных тренеров Европы в теории мог оказаться и в более статусной организации, но и на нынешнем месте работы у тактического гения потрясающие ресурсы.



Фаворитский статус хозяев выглядит вполне обоснованно, однако коэффициент на «РБ Лейпциг» слишком низкий. «Айнтрахт» на старте нынешнего сезона вынужден перестраивать игру в нападении из-за потери Йовича, поэтому «орлы» пока заняты поиском баланса и предпочитают осторожный футбол. Тем удивительнее наблюдать котировки букмекеров относительно общей результативности.



Тотал меньше 3 доступен за коэффициент 2.08. Ещё раз. Не классические меньше 2,5, а меньше 3! Да, «РБ Лейпциг» отгрузил четыре мяча «Униону», но то был скромный аутсайдер, а у «Айнтрахта» гораздо лучше ситуация в обороне. «Орлы» выдали 1:0 с «Хоффенхаймом», да и в очных встречах с «быками» у парней из Франкфурта уже давно не было заруб с огромным количество голов.



В сезоне-2017/18 «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» обменялись домашними победами со счётом 2:1, а в минувшем розыгрыше Бундеслиги выдали ничьи 1:1 и 0:0. Разумеется, футбол Нагельсмана подразумевает создание массы голевых моментов, но букмекеры явно переоценивают потенциальную результативность встречи.

Ставка на матч «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт Ф»

Эксперты ожидают града забитых мячей в матче «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт Ф», хотя в прошлом сезоне команды выдали ничьи 1:1 и 0:0. «Орлы» лишились Йовича, что также снижает атакующий потенциал одного из участников поединка, поэтому за коэффициент 2.08 мы проверим тотал меньше 3.



Ставка: тотал меньше 3 за 2.08.

Прогноз матча «Герта» — «Вольфсбург» (25.08.2019)

Именно «Герта» в первом туре Бундеслиги преподнесла пока главную сенсацию чемпионата. Любая осечка «Баварии» по определению становится неожиданной, а когда мюнхенцы не побеждают на своём поле, то отобравший очки клуб сразу же превращается в команду героев. Бело-голубые хотят вернуться в еврокубки, что вполне реально даже с нынешним, не самым талантливым составом.



У Анте Човича пусть далеко не звёздный подбор исполнителей, но за счёт тренерского подхода «Герта» способна выстрелить и побороться хотя бы за путёвку в Лиге Европы. Для этого бело-голубым необходимо не только кусать грозных фаворитов, но и успешно выступать дома с потенциальными конкурентами. Один из соперников столичного клуба как раз пожалует в Берлин для очного сражения.



«Вольфсбург» в стартовом поединке переиграл дома «Кёльн» 2:1, впрочем, единственный гол хозяева той встречи пропустили уже в добавленное арбитром время. Летние приобретения «волков» вызывают сомнения. Команда усилилась за счёт футболистов австрийских и швейцарских лиг с надеждой на дальнейший прогресс и развитие потенциала.

На наш взгляд, стоит присмотреться к форе «0» на хозяев за приличный коэффициент 1.80. Да, в личных встречах «Герта» не побеждает «Вольфсбург» на протяжении четырёх матчей, но больно уж хороши были бело-голубые на фоне «Баварии». Если клуб из столицы Германии выдержал испытание в логове чемпиона, то уж при поддержке своих фанатов обязан цеплять как минимум ничью в противостоянии с «волками».



Соперники сопоставимы по уровню таланта и мастерства, но «Герта» играет дома и после воодушевляющей ничьи с «Баварией». «Вольфсбург» способен набрать три очка даже на выезде, однако хозяева выглядят чуточку предпочтительнее. В летнее межсезонье бело-голубые качественнее усилились и готовы сделать шаг вперёд.

Ставка на матч «Герта» — «Вольфсбург»

В личных встречах в последние пару сезонов «Вольфсбург» обладает преимуществом, но «Герта» жаждет сломить негативную тенденцию. Фора «0» на хозяев идёт за 1.8. Вариант достаточно рискованный, однако бело-голубые произвели приятное впечатление во время гостевого сражения с «Баварией». У «волков» мало шансов увезти победу из Берлина.



Ставка: победа «Герты» с форой «0» за 1.8.



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