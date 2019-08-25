Йоханна Конта – Дарья Касаткина. Прогноз: россиянка вылетит с US Open

Касаткина идёт на поправку, но до оптимальной формы ещё далеко.

26 августа в матче первого круга женского одиночного разряда US Open Йоханна Конта сыграет с Дарьей Касаткиной. Букмекеры отдают явное предпочтение британской теннисистке: поставить на победу Конты можно с коэффициентом 1.58.

Касаткина уже успела выпасть из топ-40, хотя ещё в прошлом году находилась в десятке сильнейших. Тем не менее, после начала работы с бывшим тренером Светланы Кузнецовой Карлосом Мартинесом наметились определённые положительные сдвиги. Давно пора.

Баланс побед и поражений по сезону всё ещё отрицательный (в том числе и на хардовом покрытии), но на серии турниров в Северной Америке она выглядела достойно. Приняла участие в трёх соревнованиях, на каждом из которых дошла до второго круга. В начале сезона всё было гораздо хуже.

В Сан-Хосе россиянка обыграла опытную Михаэлу Бузэрнеску, но без шансов уступила Элине Свитолиной (3:6, 1:6). В Торонто провела два трёхсетовых матча – дожала Анжелик Кербер, но не справилась с Бьянкой Андрееску. Наконец, в Цинциннати была победа над Барборой Стрыцовой и быстрое поражение от Мэдисон Кис (4:6, 1:6).

Как видно, случайным людям и квалифаям Дарья не проигрывала, только представительницам топ-25. Очевидно, что теннисистка потихоньку добавляет, но стабильно играть на равных с соперницами из элиты пока не готова. Оно и понятно, требовать мгновенного возвращения к лучшим кондициям после смены тренера немного наивно.

Такая Касаткина при удачной сетке вполне могла зацепить пару-тройку побед, но с жеребьёвкой не повезло. В первом же круге досталась Йоханна Конта. Британка не одерживала побед после Уимблдона (вылеты в стартовых матчах в Торонто и Цинциннати), потому коэффициент на её победу не так мал.

Тем не менее, на мейджорах Конта в этом году преображается. А главное – у неё есть ощутимое преимущество в подаче и движении, что на быстром покрытии крайне важно. Дарья наверняка навяжет борьбу как минимум в одном из сетов, однако рассчитывать на победу сможет только при ощутимых проблемах британки.

Мы бы выбирали между П1 с форой «-2,5 гейма» за 1.75 и «победа Конты в первом сете и матче» за 1.91.

Любопытно смотрится и ТМ 9,5 гейма во втором сете за 1.73. В последнее время обе теннисистки в большинстве случаев быстро заканчивали вторую партию.

Ставки на матч Йоханна Конта – Дарья Касаткина

Российская теннисистка потихоньку добавляет, но стабильно играть на равных с соперницами из элиты пока не готова. Конта в этом году преображается на мейджорах. А главное – у неё есть ощутимое преимущество в подаче и движении, что на быстром покрытии крайне важно.

Ставка №1: победа Конты в первом сете и матче за 1.91.

Ставка №2: ТМ 9,5 гейма во втором сете за 1.73.