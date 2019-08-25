Екатерина Александрова – Саманта Стосур. Прогноз: опыт поможет затянуть игру

26 августа в матче первого круга женского одиночного разряда US Open Екатерина Александрова сыграет с Самантой Стосур. Букмекеры отдают явное предпочтение российской теннисистке: поставить на победу Александровой можно с коэффициентом 1.38.

Александрова продолжает понемногу прибавлять. Начинала 2019 год в восьмой десятке рейтинга, а теперь обживается в топ-50. По-настоящему больших успехов нет, но и в первом круге она вылетает редко, свои 1-2 победы, как правило, добывая. Не хватает только уверенной игры на мейджорах.

На Australian Open и Уимблдоне всё закончилось в первом же круге, хотя соперницы были не самые сильные – Леся Цуренко и Катержина Синякова. Единственное успешное выступление на ТБШ случилось на Ролан Гаррос. Там удалось дойти до третьего круга, путь прервался на квалифае Алёне Большовой-Задойнове.

Серию хардовых турниров в Северной Америке россиянка провела на своём уровне. В Сан-Хосе проиграла прогрессирующей Марии Саккари (1:6, 4:6). В Торонто одержала две победы и могла рассчитывать на большее, но попала под Серену Уильямс. Сопротивлялась достойно, однако уступила (4:6, 5:7).

В Цинциннати тоже не повезло с сеткой. Уже во втором круге, после уверенной победы над Карлой Суарес-Наварро, выпало играть с СимонойХалеп. Екатерина дала румынке бой и даже взяла первую партию, но экс-первая ракетка мира включилась и сумела пройти дальше (3:6, 7:5, 6:4).

Зато на US Open жеребьёвка не подвела. Соперница по первому раунду – 35-летняя Саманта Стосур, которая неизбежно приближается к окончанию карьеры. Австралийка выпала за пределы топ-100 и получила от организаторов турнира «уайлд-кард». Играет она редко и в основном надолго не задерживается.

Лишь на одном мейджоре нынешнего сезона ей удалось пройти первый круг. Это случилось на Ролан Гаррос, где была победа над Барборой Стрыцовой и поражение от Александровой в трёх сетах (6:3, 1:6, 4:6). Сэм ощутимо сбавила в мощи, а главное –слабо двигается. Из-за этого в паре на данный момент смотрится куда лучше, ведь опыт и техника никуда не делись.

Екатерина – явный фаворит матча, но ей не хватает стабильности и уверенности. Стосур наверняка найдёт способ навязать борьбу. Дальше вряд ли пройдёт, но и пассажиром не будет. Мы бы выбирали между ТБ 19,5 гейма за 1.69 и ставкой «Стосур выиграет как минимум сет» за 1.90. Вариант для авантюристов – П1 в трёх партиях за 4.45.

Ставки на матч Екатерина Александрова – Саманта Стосур

35-летняя Саманта Стосур приближается к окончанию карьеры. Австралийка выпала за пределы топ-100, ощутимо сбавила в мощи, а главное – слабо двигается. Екатерина – явный фаворит матча, но ей не хватает стабильности и уверенности. Стосур наверняка найдёт способ навязать борьбу.

Ставка: Стосур выиграет как минимум сет за 1.90.