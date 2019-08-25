«Урал» — «Сочи». Прогноз: Заболотный против Погребняка? Поставим на низ

«Урал» в четырёх последних турах забил всего три мяча, а у «Сочи» и вовсе один гол за весь сезон.

26 августа на стадионе «Екатеринбург Арена» «Урал» в заключительном матче седьмого тура РПЛ примет «Сочи». Согласно котировкам экспертов, больше шансов на успех у хозяев поля. Виктория «шмелей» доступна за 2.35. Поставить на победу «барсов» букмекеры предлагают за коэффициент 3.13. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Урал» — «Сочи» (25.08.2019)

Одни из главных претендентов на вылет в ФНЛ по итогам сезона-2019/20 встречаются в очном противостоянии. Ожидать от таких поединков можно чего угодно, поэтому для начала разберёмся, с каким багажом команды подошли к важному матчу. Если выражаться языком экономистов, то «Урал» и «Сочи» демонстрируют противоположные тренды: медвежий и бычий.

В стартовых турах парни Дмитрия Парфёнова радовали глаз. «Урал» одолел «Уфу», а затем разгромил «Ахмат». Некоторые болельщики екатеринбургского клуба уже стали мечтать о высоких местах, но карета быстро превратилась в тыкву. В последующих четырёх матчах «шмели» набрали лишь одно очко, притом что календарь был вполне комфортный. Результаты пошли на спад, что серьёзно ослабило позиции главного тренера.

У «Сочи» ситуация полностью противоположная. Мало того что клуб формируется буквально на наших глазах, так дебютанту РПЛ на старте турнира попадались сплошь гранды. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — набрать очки при таком графике практически нереально. Но «барсы» не упали духом и стали цепляться за любую возможность. Команда Александра Точилина выстояла с «Уфой» и ЦСКА, а затем наконец-то провела первый мяч в сезоне с «Оренбургом».

Если исходить из недавних результатов, выгодно проверять фору «0» на «Сочи». «Барсы» проигрывали только топ-клубам РПЛ, а с менее мастеровитыми соперниками показывали зубы. Работа Александра Точилина заметна невооружённым глазом, да и новые футболисты придают команде стабильность и опыт. Впрочем, есть и более надёжный вариант в виде ставки на тотал меньше 2,5 за 1.74.

Линия букмекеров относительно общей результативности несколько удивляет. «Урал» в четырёх последних турах забил только три мяча, а у «Сочи» и вовсе один гол за весь сезон, откуда здесь взяться верху? В нападении у обеих команд футболисты с именем, но кто-то уже прошёл пик формы, как Заболотный и Погребняк, а другие ещё не вышли на новый уровень, как Ильин и Панюков. Полоз пытается вернуться к былому тонусу, однако пока форварду недостаёт точных выстрелов.

Разумеется, ранний гол или глупый пенальти способны оказать серьёзное влияние на развитие матча и инициативность команд, но наибольшая вероятность на низовой поединок, в котором позиционная и вязкая борьба приведут к минимуму опасных моментов. Пара мячей выглядит максимумом в предстоящей встрече.

Ставка на матч «Урал» — «Сочи»

«Урал» в четырёх последних турах забил только три мяча, а у «Сочи» и вовсе один гол за весь сезон, поэтому за коэффициент 1.74 мы возьмём тотал меньше 2,5. Соперники сойдутся в позиционной борьбе с минимумом опасных моментов.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.74.