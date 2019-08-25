Борна Чорич – Евгений Донской. Прогноз: россиянин зацепит сет на US Open-2019

После возвращения на корт хорват провёл четыре матча, проиграв три из них.

26 августа в матче первого круга мужского одиночного разряда US Open Борна Чорич сыграет с Евгением Донским. Букмекеры отдают предпочтение хорватскому теннисисту: поставить на победу Чорича можно с коэффициентом 1.26.

Донской стал редким гостем на турнирах высшего уровня, в основном участвуя во второстепенных соревнованиях. Не так давно он даже выиграл челленджер в Астане, хотя лет 7-10 назад от этого теннисиста ждали большего, чем стабильное место во второй сотне рейтинга.

Естественно, в основную сетку мэйджора он мог пройти только одним путём – через квалификацию. Так в итоге и получилось: россиянин обыграл Бернабе Сапата Миральеса (6:2, 6:3), Жоао Домингеша (7:6, 7:5) и Дэриана Кинга (6:4, 6:3), получив возможность подняться в рейтинге.

На одном мэйджоре в нынешнем сезоне Евгений уже выступал, причём довольно неплохо. На Australian Open он одолел неуступчивого Ласло Джере в четырёх партиях, после чего уступил другому сербу Филипу Краиновичу. Хватило трёх сетов, но лёгкой та победа для него не стала – дошло до двух тай-брейков.

На этот раз с соперником повезло чуть меньше. Всё же Чорич стабильно входит в топ-15 рейтинга и традиционно рассматривается на ТБШ как тёмная лошадка, способная заскочить в четвертьфинал. Хорват справедливо идёт у букмекеров явным фаворитом, однако не всё так очевидно.

2019 год получается для Борны крайне непростым: качественного рывка не случилось, он всё так же топчется у границы десятки сильнейших. Уимблдон вообще пришлось пропустить из-за травмы. И надо отметить, что до оптимального состояния молодому теннисисту пока далеко.

После возвращения на корт он провёл четыре матча, проиграв три из них. Единственная победа – над Петером Гоёвчиком из второй сотни (да и то в трёх партиях), а поражения сплошь от середнячков: в Умаге уступил квалифаю Сальваторе Карузо, в Монреале – Адриану Маннарино, а в Цинциннати – Райлли Опелке.

Пожалуй, побороться с таким Чоричем россиянину по силам. Благо что опыт имеется – в 2015 году Донской победил юного хорвата на Кубке Кремля. Ждём победы Борны в четырёх-пяти сетах. Мы бы выбирали между П2 с форой «+6 гейма» за 1.84 и ТБ 3,5 сета за 1.76. Вариант посмелее – П1 + ТБ 3,5 партии за 2.29.

Ставки на матч Борна Чорич – Евгений Донской

После возвращения на корт хорват провёл четыре матча, проиграв три из них. Единственная победа – над Петером Гоёвчиком из второй сотни. Пожалуй, побороться с таким Чоричем россиянину по силам. Ждём победы Борны в четырёх-пяти сетах.

Ставка: победа Чорича + ТБ 3,5 партии за 2.29.