Вашек Поспишил – Карен Хачанов. Прогноз: россиянин спокойно пройдёт дальше

27 августа в матче первого круга мужского одиночного разряда US Open Вашек Поспишил сыграет с Кареном Хачановым. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Хачанова можно с коэффициентом 1.12.

Анализ матча Вашек Поспишил – Карен Хачанов (27.08.2019)

Хачанов в августе не смог пошуметь на фоне прорывов Медведева и Рублёва, хотя в целом месяц получился для него неплохим. Ещё в конце июля он уступил во втором круге турнира в Вашингтоне Жо-Вильфриду Цонге (4:6, 6:2, 5:7), зато потом дошёл до полуфинала «Мастерса» в Монреале.

При этом нельзя сказать, что с сеткой ему повезло. Пришлось одолеть трёх теннисистов из топ-25: хозяина кортов Феликса Оже-Альяссима, Стэна Вавринку и Александра Зверева. В полуфинале с Даниилом Медведевым Карен проспал первый сет, а во втором проиграл на тай-брейке (1:6, 6:7), тем самым уступив статус первой ракетки России.

Затем случился турнир в Цинциннати, где россиянину пришлось отыграть два трёхсетовых матча за сутки. Ника Кирьоса он всё же дожал (хотя на харде австралиец жутко опасен), а вот на Люка Пуя сил уже не хватило. С каждой партией качество тенниса падало, а число ошибок росло. Тем не менее на провал этот результат никак не тянет.

Из-за раннего вылета Хачанов получил дополнительное время на отдых, так что к старту US Open он наверняка подойдёт в хорошей форме. Задача-минимум – повторить прошлогодний результат, защитив рейтинговые очки. Тогда россиянин волею жребия уже в третьем круге налетел на Рафаэля Надаля и выглядел очень достойно (7:5, 5:7, 6:7, 6:7).

Теперь за счёт высокого рейтинга с сеткой повезло больше. В первом круге предстоит встреча с Вашеком Поспишилом. Когда-то он входил в топ-100 и пил кровь у фаворитов, но те времена остались далеко позади. Канадца постоянно беспокоили травмы, а первую часть нынешнего сезона он пропустил из-за проблем со спиной.

В 2019 году теннисист провёл пять матчей на харде, в которых потерпел три поражения и одержал две натужные победы над малоизвестными соперниками. Верх притязаний потяжелевшего Поспишила в матче с агрессивным и энергичным Хачановым – забрать одну партию за счёт мощной подачи.

Но и это ему вряд ли удастся. Если Карен сыграет на своём уровне, то спокойно пройдёт в следующий раунд. Мы бы выбирали между победой Хачанова в трёх сетах за 1.92 и победой Хачанова с форой «-7 геймов» за 2.00.

Ставки на матч Вашек Поспишил – Карен Хачанов

В 2019 году канадец провёл пять матчей на харде, в которых потерпел три поражения и одержал две натужные победы над малоизвестными соперниками. Если Карен сыграет на своём уровне, то спокойно пройдёт в следующий раунд.

Ставка: победа Хачанова в трёх сетах за 1.92.