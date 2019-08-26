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Вашек Поспишил – Карен Хачанов, 27 августа 2019, прогноз на матч US Open

Вашек Поспишил – Карен Хачанов. Прогноз
Алексей Серяков
Вашек Поспишил – Карен Хачанов. Прогноз: россиянин спокойно пройдёт дальше
Измученный травмами канадец не готов противостоять теннисисту из топ-10.
Ставки 0

27 августа в матче первого круга мужского одиночного разряда US Open Вашек Поспишил сыграет с Кареном Хачановым. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Хачанова можно с коэффициентом 1.12.

Анализ матча Вашек Поспишил – Карен Хачанов (27.08.2019)

27 августа 2019 года, вторник. 20:00 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч не начался
Вашек Поспишил
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
           
     
     
           

Хачанов в августе не смог пошуметь на фоне прорывов Медведева и Рублёва, хотя в целом месяц получился для него неплохим. Ещё в конце июля он уступил во втором круге турнира в Вашингтоне Жо-Вильфриду Цонге (4:6, 6:2, 5:7), зато потом дошёл до полуфинала «Мастерса» в Монреале.

При этом нельзя сказать, что с сеткой ему повезло. Пришлось одолеть трёх теннисистов из топ-25: хозяина кортов Феликса Оже-Альяссима, Стэна Вавринку и Александра Зверева. В полуфинале с Даниилом Медведевым Карен проспал первый сет, а во втором проиграл на тай-брейке (1:6, 6:7), тем самым уступив статус первой ракетки России.

Затем случился турнир в Цинциннати, где россиянину пришлось отыграть два трёхсетовых матча за сутки. Ника Кирьоса он всё же дожал (хотя на харде австралиец жутко опасен), а вот на Люка Пуя сил уже не хватило. С каждой партией качество тенниса падало, а число ошибок росло. Тем не менее на провал этот результат никак не тянет.

Из-за раннего вылета Хачанов получил дополнительное время на отдых, так что к старту US Open он наверняка подойдёт в хорошей форме. Задача-минимум – повторить прошлогодний результат, защитив рейтинговые очки. Тогда россиянин волею жребия уже в третьем круге налетел на Рафаэля Надаля и выглядел очень достойно (7:5, 5:7, 6:7, 6:7).

Теперь за счёт высокого рейтинга с сеткой повезло больше. В первом круге предстоит встреча с Вашеком Поспишилом. Когда-то он входил в топ-100 и пил кровь у фаворитов, но те времена остались далеко позади. Канадца постоянно беспокоили травмы, а первую часть нынешнего сезона он пропустил из-за проблем со спиной.

В 2019 году теннисист провёл пять матчей на харде, в которых потерпел три поражения и одержал две натужные победы над малоизвестными соперниками. Верх притязаний потяжелевшего Поспишила в матче с агрессивным и энергичным Хачановым – забрать одну партию за счёт мощной подачи.

Но и это ему вряд ли удастся. Если Карен сыграет на своём уровне, то спокойно пройдёт в следующий раунд. Мы бы выбирали между победой Хачанова в трёх сетах за 1.92 и победой Хачанова с форой «-7 геймов» за 2.00.

Ставки на матч Вашек Поспишил – Карен Хачанов

В 2019 году канадец провёл пять матчей на харде, в которых потерпел три поражения и одержал две натужные победы над малоизвестными соперниками. Если Карен сыграет на своём уровне, то спокойно пройдёт в следующий раунд.

Ставка: победа Хачанова в трёх сетах за 1.92.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

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