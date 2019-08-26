Наоми Осака – Анна Блинкова. Прогноз: японке хватит двух сетов

Если Осака хочет пройти далеко, затягивать встречи в первых раундах нельзя.

27 августа в матче первого круга женского одиночного разряда US Open Наоми Осака сыграет с Анной Блинковой. Букмекеры отдают явное предпочтение японской теннисистке: поставить на победу Осаки можно с коэффициентом 1.29.

Осака на фоне осечек соперниц смогла вернуться на первую строчку рейтинга: Эшли Барти не дошла до финала в Цинциннати и осталась второй. Правда, с большой долей вероятности лидерство 21-летней теннисистки долго не продлится. Потому что перед ней стоит тяжелейшая задача.

А именно – защитить рейтинговые очки за прошлый год, в котором она победила на US Open. После провала на Уимблдоне (поражение в первом круге от Юлии Путинцевой) Наоми сыграла на двух крупных турнирах – в Торонто и Цинциннати. Показала неплохой теннис, но не более того.

В Канаде победила Татьяну Марию и Игу Свёнтек, но ничего не смогла противопоставить Серене Уильямс. Американка спокойно победила в двух партиях (6:3, 6:4). В США тоже удалось добраться до четвертьфинала, только теперь пришлось прикладывать больше усилий — с Александрой Саснович и Се Шувей дошло до третьего сета.

А матч против Софьи Кенин японка не доиграла, снявшись в третьем сете из-за травмы. Вроде бы повреждение перед самым стартом мэйджора должно напрягать, однако есть подозрение, что 21-летняя теннисистка отказалась продолжать борьбу из соображений осторожности. Логика довольно простая.

Осака сослалась на проблемы с коленом, но покинула корт сама и даже не прихрамывала. Скорее всего, она ощутила небольшой дискомфорт и решила не рисковать перед ТБШ, на котором нужно кровь из носу пройти далеко. Потому ждём от Наоми хороших физических кондиций и свежести, ведь времени на отдых было достаточно.

Единственное – японка во многом зависит от настроения и часто чередует блистательные матчи с невзрачными. Однако разница в классе столь велика, что первой ракетке мира для победы в двух партиях наверняка хватит 60-70% от своего максимума. Блинкова – откровенный середняк, не лучшим образом действующий на харде.

Осака имеет преимущество практически по всем компонентам: мощь, движение, крепкая подача, высокий темп. П1 в двух сетах за 1.75 и П1 с форой «-4,5 гейма» за 1.82 смотрятся нормально. Предпосылок для затяжной встречи немного.

Ставки на матч Наоми Осака – Анна Блинкова

Осака во многом зависит от настроения и часто чередует блистательные матчи с невзрачными. Однако разница в классе столь велика, что первой ракетке мира для победы в двух партиях наверняка хватит 60-70% от своего максимума.

Ставка: победа Осаки в двух сетах за 1.75.