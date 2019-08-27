Конкурс прогнозов на матч «Краснодар» — «Олимпиакос». Фрибеты на 5000 в призах

27 августа «Краснодар» и «Олимпиакос» встретятся в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей во фрибетах.

Превью матча «Краснодар» — «Локомотив»

По оценке букмекеров, шансы краснодарцев выше. Поставить на победу хозяев поля в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.12, что соответствует вероятности 46%. Сделать ставку на успех греческого клуба можно за 3.60 (27%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.60 (27%).



Сделать ставку на проход «Олимпиакоса» в групповой этап турнира можно за 1.02 (92%). Поставить на то, что дальше пройдет «Краснодар», можно с коэффициентом 12.5 (8%).



В первом матче в Греции «Олимпиакос» разгромил соперника со счётом 4:0.

Правила конкурса прогнозов на матч «Краснодар» — «Локомотив»

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.



2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (22:00 мск 27 августа), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.



3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».



4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.



Для участия в конкурсе зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» до начала матча. Новые клиенты получают приветственный бонус до 10 000 рублей.