«Спартак» — «Брага». Прогноз: красно-белые сдуются во втором тайме

29 августа на стадионе «Открытие Арена» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Спартак» встретится «Брагой». После победы португальцев со счётом 1:0 в первом поединке букмекеры не сомневаются в итоговом успехе «оружейников». Выход парней Рикарду Са Пинту в следующую стадию турнира оценён коэффициентом 1.27, а виктория красно-белых по сумме двух сражений доступна за 3.82.

Прогноз матча «Спартак» — «Брага» (29.08.2019)

На фоне выступления «Краснодара» в раунде плей-офф Лиги чемпионов 0:1, полученные «Спартаком» в Португалии, можно назвать не худшим из возможных результатов. Красно-белые практически ничего не придумали впереди, а «Брага» имела шансы для создания более комфортного результата перед битвой в Москве.



Да, «оружейники» остаются фаворитом противостояния, но воодушевлённый последними успехами коллектив Олега Кононова способен на серьёзные свершения за счёт характера и самоотдачи.

В воскресенье обе команды проводили матчи внутреннего первенства. «Спартак» на выезде одолел «Крылья Советов», забив победный гол уже в компенсированное арбитром время. Самарцы слишком увлеклись атакой, за что и были наказаны. Другое дело, что оба мяча провели новички красно-белых Тиль и Ларссон, которые не смогут выйти на поле в ближайшем поединке. Также не стоит забывать об усталости из-за плотного графика.



«Брага» на выезде сражалась с клубом «Жил Висенте» и добыла лишь ничью с достаточно средним оппонентом. Впрочем, следует обратить внимание на ротацию португальского соперника «Спартака». Пока красно-белые рубились в Самаре, Рикарду Са Пинту полностью поменял состав на матч внутреннего первенства. Ни один футболист «оружейников», сыгравший в первом матче против команды Олега Кононова, не вышел в основе в воскресенье.



У «Спартака» сейчас не та ситуация, когда можно спокойно расставлять приоритеты, считая один из турниров второсортным. Зато «Брага» чётко осознаёт, что в Португалии выше четвёртой строчки ей не подняться, поэтому «оружейники» бросают все силы для выхода в групповой этап Лиги Европы, заработков от соревнования и рекламы своих футболистов.



Без Тиля и Ларссона красно-белые не смогут качественно накрывать соперника на чужой половине. Чем дальше, тем больше «Спартаку» придётся раскрываться, поэтому за 1.78 мы проверим гол «Браги» во втором тайме. В РПЛ коллектив Олега Кононова часто выглядит лучше после перерыва, чем в первом тайме, но интенсивность футбола в России серьёзно уступает европейскому уровню.



Тот же Шюррле явно не в лучшей форме, а немцу придётся снова быть лидером атаки и выполнять большой объём работы. Жиго и Джикия проведут восьмой матч за 34 дня, и на фоне усталости и так небезгрешный центр обороны «Спартака» рискует допустить роковые ошибки во втором тайме. Красно-белым не всегда хватает даже фантастических спасений Максименко, а увлекшись нападением, хозяева оставят слишком много пространства техничным португальцам.

Ставка на матч «Спартак» — «Брага»

«Спартак» проведёт восьмой за 34 дня, хотя Кононов серьёзно ограничен в ресурсах. «Брага» в выходные предоставила отдых всему основному составу, поэтому португальцы должны выглядеть свежее. Если учесть необходимость красно-белых раскрываться, то за 1.78 мы проверим гол «оружейников» во втором тайме.



Ставка: «Брага» забьёт во втором тайме за 1.78.



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