Vitality – North, NAVI – G2. Прогнозы на StarLadder Major

Завтра в столице Германии стартует групповой этап главного чемпионата по киберспортивной дисциплине CS:GO. 16 лучших команд планеты в течение пяти дней проведут турнир по швейцарской системе, чтобы выявить участников плей-офф. После паузы они продолжат гонку за звание чемпиона мира и призовой фонд в размере $1,000,000.

Завтра команды проведут восемь встреч в формате best-of-1 (победитель определится по результатам одной карты). Наиболее равным букмекеры считают пятую пару дня, в которой встретятся французы Team Vitality и киберспортивное подразделение ФК «Копенгаген» North («Фонбет» даёт 1.80 против 1.90).



Наиболее интересным матчем для наших болельщиков станет старт на турнире претендентов на титул NAVI, соперниками которых станут G2. На победу СНГ-коллектива дают 1.57, на французскую пятерку букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч Vitality – North, 28 августа 2019

Французская пятёрка в преддверии старта группового этапа кажется небольшим фаворитом. Восьмая команда мирового рейтинга только этим летом выиграла Esports Championship Series, после чего сыграла в финале ESL One: Cologne и осталась третьей на IEM в Чикаго.

Датчане за спиной имеют бэкграунд поскромнее. North остаются крепким середнячком европейского региона и на чемпионство вроде бы никаких претензий иметь не должны. Однако предварительную стадию команда прошла блестяще, одержав три победы в трёх противостояниях.



В отличие от тех же Team Vitality, которые уступили Syman Gaming из Казахстана и российской DreamEaters. Это при том, что изначально достойных конкурентов на данной стадии для французской пятёрки было не так много: но Vitality неожиданно нашли себе проблем там, где никто не ждал.



Стоит заметить, что команда в последнее время не слишком удачно действует на стадии драфта и испытывает трудности на стадии пика. Поражения на первом этапе должны лишить Team Vitality уверенности, в то время как North будут цепляться за каждый шанс.

Ставки на матч Vitality – North

В таких матчах многое зависит от выбора карты, но при прочих равных датская пятёрка выглядит увереннее и может нивелировать разницу в классе командными действиями. В любом случае, оба соперника будут вести борьбу до последних раундов, и итоговый перевес по счёту не должен быть большим.

Ставка №1: победа North (коэфф. 1.90)



Ставка №2: количество раундов больше 26.5 (коэфф. 1.80)

Прогноз на матч Natus Vincere – G2, 28 августа 2019

Усиление NAVI в виде молодого таланта Кирилла Boombl4 Михайлова себя оправдало. Команде удалось выбраться из ямы и показать неплохую игру на последних турнирах, что вернуло её в список фаворитов StarLadder Major.



Однако G2 – достаточно сильный соперник, который может доставить неприятности NAVI. Французы имеют сыгранный состав (лишь одна замена с ноября 2018 года) и располагаются в топ-10 мирового рейтинга, что недавно подтвердили выступления на ESL Pro League и Cologne Invitational. В обоих случаях команда проиграла лучшему коллективу мира Team Liquid.



В любом случае борьба будет острой и бескомпромиссной. Кто бы ни выглядел фаворитом, на любой локации оба оппонента смогут показать максимум возможностей, что выльется в острую борьбу. Вряд ли игра между NAVI и G2 завершится быстро при доминации одного из соперников.

Ставки на матч NAVI – G2 Esports

«Рождённым побеждать» начинать крупный турнир всегда нелегко – особенно, когда в роли соперника выступает достаточно опытная команда мирового уровня. Даже если NAVI удастся оправдать собственные ожидания и сходу сделать первый шаг в плей-офф, далеко не факт, что это удастся сделать легко и просто.



Ставка: количество раундов больше 26,5 (коэфф. 1.90)