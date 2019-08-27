Йоханна Конта – Маргарита Гаспарян. Прогноз: британка выбьет ещё одну россиянку

28 августа в матче второго круга женского одиночного разряда US Open Йоханна Конта сыграет с Маргаритой Гаспарян. Букмекеры отдают явное предпочтение британской теннисистке: поставить на победу Конты можно с коэффициентом 1.27.

Британка вновь встретится на US Openс теннисисткой из России. В первом круге она выбила Дарью Касаткину (6:1, 4:6, 6:2). Несмотря на три партии, в целом Йоханна смотрелась здорово и оставила приятное впечатление. Агрессивная игра с любопытными комбинациями никуда не делись.

Единственное – брака было многовато, хотя для старта мэйджора это нормально. Конта в два раза превзошла соперницу по виннерсам (33:14) и допустила 36 невынужденных ошибок против 33 у Дарьи. Собственно, за счёт этого россиянка и забрала второй сет: 21 из 36 ударов британка сорвала именно на этом отрезке.

Но в первой и третьей партии она играла классно, а умение выбросить из головы провальные эпизоды и уверенно отыграть решающие моменты с чистого листа очень пригодится ей в дальнейшем. После Уимблдона Конта выступала слабо, проиграв в Торонто и Цинциннати первые же матчи.

Но к старту крупного турнира, похоже, форма заметно улучшилась. Примерно то же самое мы уже видели на траве: второй круг в Бирмингеме, третий – в Истбурне, всё это при невзрачной игре. Зато на Уимблдоне удалось выбить Слоан Стивенс и Петру Квитову, дойдя до четвертьфинала.

Гаспарян давно бы закрепилась в топ-50, если бы не травмы, которые постоянно мешают набрать ход и почувствовать ритм. Скажем, во втором круге Уимблдона-2019 она выиграла первую партию у Элины Свитолиной и ни в чём не уступала во второй, но повредила ногу и была вынуждена сняться. А украинка в итоге дошла до полуфинала.

К сожалению, сейчас Маргарита не в лучших кондициях. После возвращения в строй она вылетела в первом круге турнира в Юрмале (снялась по ходу третьего сета), а также взяла лишь пять геймов у Камиллы Джорджи в стартовом раунде Бронкса. В первом круге US Open ей досталась Присцилла Хон из второй сотни рейтинга, однако встреча получилась практически равной.

Конта на данный момент ощутимо сильнее. Брать большие форы не рискнём, так как на отдельных отрезках её накрывают невынужденные ошибки. А вот П1 в двух сетах за 1.70 и ИТМ 8,5 гейма Гаспарян за 1.83 смотрятся неплохо.

Ставки на матч Йоханна Конта – Маргарита Гаспарян

Маргарита находится не в лучших кондициях, а Конта в последнее время набирает форму к старту мэйджеров. Британка на данный момент ощутимо сильнее. Брать большие форы не рискнём, так как на отдельных отрезках её накрывают невынужденные ошибки. А вот П1 в двух сетах за 1.70 и ИТМ 8,5 гейма Гаспарян за 1.83 – нормально.

Ставка: победа Конты в двух сетах за 1.70.