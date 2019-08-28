В России очередной договорняк, до которого никому нет дела

Вчера, 27 августа, на «Чемпионате» вышла публикация, после которой соответствующие органы и федерации были обязаны начать расследование. Для тех, кто всё пропустил, напомним:

Бывший российский футболист Евгений Савин рассказал, как он невольно стал участником договорного матча в Кубке России.

«Была история, когда мне было 19 лет. Я тогда был вообще ноунеймом. Играл за Томск, мы играли против «Кубани» на выезде на Кубок. Счёт 0:2, мы горим, я выхожу на замену и забиваю.

Представь, я молодой парень, первый раз играю против Премьер-Лиги, глаза горят, выхожу продавать себя. Любой матч против Премьер-Лиги — это шанс. Я выхожу и забиваю реально чумовой голешник — метров с 25 в девятку, да, такое бывало… И тут понимаю, что никто не радуется.



Думаю, ладно, игра продолжается, в итоге проиграли 1:3. Я в любом случае рад — хоть мы и проиграли, я-то забил. Любой нападающий скажет: если ты забиваешь, это уже хорошо.



После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол». Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке», — заявил Савин в эфире передачи «Вопрос ребром» на YouTube канале «Газгольдер».

Савин был неточен в деталях

10 августа 2004 года «Кубань» принимала «Томь» в ответном матче 1/16 финала Кубка России. В первом поединке команды выдали вничью 1:1, поэтому гостям был необходим забитый мяч. Евгений Савин вышел на поле не по ходу встречи, а в стартовом составе и отыграл до самого финального свистка.

Форвард забил мяч не при счёте 2:0 в пользу хозяев, а когда на табло уже горели 3:0. Отсутствие радости у партнёров вполне объяснимо. Если на 89-й минуте команда поражает чужие ворота, но для выхода в следующий раунд необходима ещё пара точных выстрелов, то восторгаться тут действительно нечему. Однако как быть со словами о сдаче?

Кто попадает под подозрение

Главным тренером «Томи» на тот момент был Александр Гостенин. Если верить протоколу матча, то гости вышли на поле с расстановкой 5-4-1 с Евгением Савиным в роли единственного нападающего. На сколько данная тактическая схема подходит под нужды обязательного гостевого гола понятнее специалистам.

К перерыву на табло горели унылые нули, и наставник томского клуба решился на двойную замену перед вторым таймом. На 61-ой минуте соперник «Кубани» произвёл третью перестановку в составе, оставшись за полчаса до финального свистка без возможности как-то влиять на игру.

Аккурат после выхода свежих футболистов «Томи» и посыпались хозяйские голы. Конечно, здесь можно строить теории заговора, но, если отвлечься от подозрения в преднамеренном сливе, то ничего удивительного не произошло. Гостевая команда делает замены, чтобы усилить атаку, раскрывается и получает в свои ворота, ситуация вполне обычная.

К сожалению, встреча была в далёком 2004 году, поэтому записей забитых мячей или движение котировок букмекеров достать не удалось. Тем не менее, Савин заявил, что к нему подходил один из ветеранов коллектива и сообщил о сдаче.

Так как смысл заключался в победе «Кубани», то логичнее всего подробнее рассмотреть футболистов, сосредоточенных на обороне томских ворот. Сергею Лосеву, отвечающему за последний рубеж гостей в том поединке, на момент встречи был 21 год, на ветерана не слишком похоже, а вот с защитой дело обстоит куда интереснее.

В обороне у «Томи» весь матч провели:

— Булатов Рустем (30 лет на момент встречи, играл за «Томь» в сезонах 2004-2005)

— Фамильцев Александр (30 лет на момент встречи, играл за «Томь» в сезонах 2002-2005)

— Козлов Алексей (28 лет на момент встречи, играл за «Томь» в сезоне 2004)

— Барышев Эдуард (36 лет на момент встречи, играл за «Томь» в сезонах 2000-2004, с 2005 года продолжает работу в клубе в качестве одного из тренеров, занимается развитием молодёжи).

Также, отметим любопытный факт: в составе «Кубани» результативно вышел на замену Виталий Калёшин, отличившийся на 86-ой минуте, а у «Томи» весь матч провёл Евгений Калёшин, выступавший на позиции полузащитника.

Повторимся, различных теорий можно строить сколько угодно, но без конкретных слов Евгения Савина мы не вправе делать однозначных выводов и портить чью-либо репутацию. Для более внятных заявлений необходима качественная работа РФС при содействии соответствующих органов.

Что случилось потом с «Кубанью» и «Томью»

В 1/8 финала Кубка России сезона-2004/05 «Кубань» попала на «Зенит» и вылетела по сумме двух матчей с общим счётом 0:1. Краснодарский клуб не зря в своё время получил прозвище «лифт». По итогам РФПЛ южане заняли 15-ую позицию и отправились в лучшую лигу мира, а вот «Томь» как раз добралась до высшего дивизиона российского футбола.

В дальнейшем «Томь» неоднократно попадала в новостные ленты из-за финансовых проблем и различных писем одному из лучших снайперов Ночной хоккейной лиги. А «Кубань» попросту обанкротилась. Больше всего в подобных ситуациях жаль болельщиков, которые вкладывают душу в поддержку любимых клубов, но в суровых реалиях российского футбола выживает далеко не каждый.

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