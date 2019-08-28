Андрей Рублёв – Жиль Симон. Прогноз: непростая победа россиянина

29 августа в матче второго круга мужского одиночного разряда US OpenАндрей Рублёв сыграет с Жилем Симоном. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.31.

Рублёв закрепил прорывные результаты последнего месяца громкой победой на мэйджоре. В первом круге он расправился со Стефаносом Циципасом, входящим в топ-10 мирового рейтинга. И это тот самый случай, когда везение ни при чём. Просто россиянин действительно оказался сильнее.

Первые три сета по качеству тенниса получились, пожалуй, лучшими во всём первом круге мужского одиночного разряда. К четвёртой партии спортсмены заметно подустали от высокого темпа, и вот тут уже началась комедия ошибок. Смотреть такую игру было трудновато, зато с эмоциями проблем не возникло.

Грек боролся за каждый мяч и всеми силами старался перевернуть ход поединка, однако просевшее движение дало о себе знать. Он упустил подачу со счёта 30:0 и шанса отыграться уже не получил. Андрей играл стабильнее и меньше ошибался, полностью заслужив итоговую победу.

Во втором раунде предстоит встреча с опытнейшим Жилем Симоном. Естественно, он ощутимо уступает Циципасу по нынешнему уровню, да и вопросы к его физической готовности имеются. Тем не менее, после громкой победы на крупном турнире играть с такими соперниками, как правило, совсем непросто.

Дело в том, что француз великолепно умеет оставлять мяч в игре, вытягивая даже самые мощные и точные удары. Он любит устраивать затяжные розыгрыши на дальней линии, а потому от Рублёва потребуется стабильная и терпеливая игра с минимальным количеством ошибок.

А вот обходиться без спадов и контролировать процент брака молодому россиянину удаётся далеко не всегда. В целом, его статус фаворита матча выглядит справедливо, ведь 34-летний Симон в последнее время не впечатляет. Но 1.31 на победу Рублёва кажутся перебором – француз не настолько плох, чтобы проигрывать в одну калитку.

Андрей накануне провёл тяжёлый матч, явно отобравший немало сил и эмоций. Опять же, в четвёртой партии он ощутимо сдал и много ошибался. Опытный Симон в какой-то момент наверняка сумеет затащить соперника в вязкий теннис и забрать как минимум одну партию.

Всё же провести ровно три сета россиянину вряд ли удастся. Потому мы бы выбирали между ТБ 36,5 гейма за 1.82 и ставкой «победа Рублёва в 4-5 партиях» за 2.25. Авантюрный вариант – П1 в четырёх сетах за 4.00.

Ставки на матч Андрей Рублёв – Жиль Симон

Француз великолепно умеет оставлять мяч в игре, вытягивая даже самые мощные и точные удары. От Рублёва потребуется стабильная и терпеливая игра с минимальным количеством ошибок.Андрей накануне провёл тяжёлый матч, отобравший немало сил и эмоций. Опытный Симон наверняка сумеет затащить соперника в вязкий теннис и забрать как минимум сет.

Ставка: победа Рублёва в 4-5 партиях за 2.25.