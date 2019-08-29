Конкурс прогнозов на матч «Спартак» — «Брага». Фрибеты на 5000 рублей в призах

29 августа «Спартак» и «Брага» встретятся в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча «Спартак» — «Брага»

По оценке букмекеров, спартаковцы — фавориты матча. Поставить на победу хозяев поля в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.20, что соответствует вероятности 44%. Сделать ставку на успех португальского клуба можно за 3.80 (26%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.20 (30%).



Сделать ставку на проход «Спартака» в групповой этап турнира можно за 3.33 (31%). Поставить на то, что дальше пройдёт «Брага», можно с коэффициентом 1.33 (69%).

В первом матче в Португалии «Брага» победила со счётом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте встречи забил Рикарду Орта.

Правила конкурса прогнозов на матч «Спартак» — «Брага»

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.



2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (20:15 мск 29 августа), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.



3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».



4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счёт, оставьте в своём комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.



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