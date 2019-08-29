«Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз: игра будет равна

30 августа на стадионе «Самара Арена» в стартовом матче восьмого тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Динамо». Эксперты склоняются к успеху гостей и предлагают поставить на победу бело-голубых за 2.26. Виктория команды Миодрага Божовича оценена букмекерами коэффициентом 3.50. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Крылья Советов» — «Динамо» (30.08.2019)

В предыдущем туре «Крылья Советов» максимально близко подобрались к набору очков в противостоянии со «Спартаком», но в концовке самарцы слишком заигрались, поверили в возможность победить и оставили слишком много пространства сзади. Красно-белые свой шанс не упустили, а команда Миодрага Божовича потерпела уже пятое поражение в семи матчах. Черногорскому специалисту необходимо наладить более сбалансированный футбол.



«Динамо» благодаря победе над «Тамбовом» наконец-то покинуло зону стыковых матчей. Состав, имеющийся в распоряжении Дмитрия Хохлова, по именам точно превосходит, например, «Ростов» и тульский «Арсенал», поэтому болельщики ждут от бело-голубых попадания в верхнюю половину таблицы или даже борьбу за еврокубки. Ресурсов хватает, но пока не всё ясно с потенциалом главного тренера.

Оба наставника находятся под серьёзным давлением. Положение Хохлова в «Динамо» очевидно. Если в прошлом сезоне Дмитрий Валерьевич мог сетовать на низкую реализацию, то с нынешним подбором исполнителей руководство бело-голубых уже не станет слушать подобных оправданий.



В «Крыльях Советов» не играют мастера мирового уровня, но в РПЛ есть и более скромные по возможностям клубы. Божовичу необходимо в ближайшее время выбираться из подвала, иначе Граф останется без работы ещё до Нового года.



Обоим клубам нужны очки как свежий воздух. Проверять чью-либо победу слишком опасно, а планку общего тотала букмекеры уже прилично занизили. При просмотре турнирной таблицы бросается в глаза единственный ноль. Согласитесь, рано или поздно в каждой графе появятся изменения, это лишь вопрос времени.



На текущий момент в РПЛ сезона-2019/20 «Крылья Советов» остаются единственным клубом, который ещё не играл вничью. На мирный исход букмекеры дают коэффициент, хорошо знакомый любителям математики – 3.14. На данный вариант стоит обратить внимание. Проблемы есть и у самарцев, и у бело-голубых. В пользу гостей говорит больший талант, зато у парней Миодрага Божовича поддержка своих трибун.



В личных встречах соперники обходятся без деления очков уже на протяжении четырёх матчей подряд. Не могут же «Крылья Советов» только выигрывать или только проигрывать. Самарцы были близки к ничейному исходу и с «Локомотивом», и со «Спартаком», но пропускали в компенсированное время. «Динамо» успешные результаты даются с большим трудом, пожалуй, рискованная ставка за 3.14 достойна проверки.

Ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

В турнирной таблице РПЛ сезона-2019/20 остался один незакрытый ноль – «Крылья Советов» ещё ни разу не играли вничью. За коэффициент 3.14 мы рискнём поставить на мирный исход в матче самарцев с «Динамо». У бело-голубых более именитый состав, но за хозяев говорит родной стадион и поддержка болельщиков.



Ставка: ничья за 3.14