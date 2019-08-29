Россия – Нигерия. Прогноз: игроками из НБА наших парней не напугать

Букмекеры не верят в Россию даже в матче с Нигерией. Пора наказывать зазнавшихся экспертов.

31 августа в Китае на стадионе «Ухань Гимназиум» в матче первого тура Группы B мужского чемпионата Мира по баскетболу 2019 года сборная России встретится с национальной командой Нигерии. Букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям, и предлагают поставить на победу бело-зелёных с учётом овертайма за 1.64. Виктория команды Сергея Базаревича оценена экспертами коэффициентом 2.40. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча Россия — Нигерия (31.08.2019)

Нынешний состав Сборной России вызывает огромное количество опасений у болельщиков и специалистов. По разным причинам Сергей Базаревич не может рассчитывать на Шведа, Мозгова, Хвостова, Дмитрия Кулагина и Боломбоя. У нашей команды нет целой пятёрки, но остаётся характер, опыт и желание биться за страну.

У Нигерии подобрался, пожалуй, сильнейший состав за всю историю данной конкретной сборной. Бело-зелёные располагают сразу несколькими действующими баскетболистами из сильнейшей лиги планеты. Амину в самом расцвете, Окоги постепенно набирает обороты и готов прогрессировать, а Мету находится в ростере «Сан-Антонио Спёрс», что само по себе означает потенциал для роста.

По именам наши парни существенно уступают как раз из-за клубной принадлежности соперника. Да, у России есть несколько чемпионов Евролиги, вот только Михаил Кулагин, Курбанов, Воронцевич и Антонов в указанном турнире в прошлом сезоне на четверых в сумме набирали 11,1 очка за матч. Букмекеры больше верят в бело-зелёных, и мы обязаны этим воспользоваться.

В товарищеских встречах Нигерия обменялась победами с Канадой, а затем Амину и компания дожали Польшу в овертайме. Согласитесь, ничего особенного в данных результатах мы не видим. Россию перед стартом ЧМ-2019 прилично штормило. Команда Сергея Базаревича отлетела от Аргентины «-21», а затем с преимуществом в 19 очков разобралась ни с кем-нибудь, а с Испанией, за которую играли Рубио и Эрнангомесы, но баскетболистами из НБА наших парней не напугать.

В следующую стадию чемпионата мира выходят две лучшие команды группы. Аргентина очевидный фаворит, а Южная Корея – это явный аутсайдер. Фактически, первый тур становится чуть ли не решающим для сборной России. Чистую победу нашей команды за 2.40 мы брать не рискнём, а вот фора «+5» на номинальных хозяев за коэффициент 1.73 нас вполне устроит.

Обе команды осознают ценность предстоящего сражения. Встреча наверняка получится рваной, с большим количеством потерь и ошибок. На колоссальное напряжение повлияет ещё и отсутствие настоящей соревновательной практики.

Россия умеет держать удар и терпеть даже в трудных ситуациях. Наши парни точно не отдадут Нигерии лёгкой победы, а в случае упорной концовки разница в счёте вряд ли превысит 4-5 баллов.

Ставка на матч Россия — Нигерия

Букмекеры отдают предпочтение сборной Нигерии, основываясь на нескольких громких именах в составе наших оппонентов. У бело-зелёных есть явный перекос в уровне мастерства, а Россия смотрится куда более ровной командой, в которой выстрелить готов каждый. Фора «+5» на команду Сергея Базаревича за 1.73 станет страховкой, если Амину и компания вырвут победу в напряжённой концовке.

Ставка: победа «России» с форой «+5» за 1.73