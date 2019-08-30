«Атлетико М» — «Эйбар». Прогноз: Фелиш и Сауль организуют голы

1 сентября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» сыграет с «Эйбаром» в матче третьего тура чемпионата Испании. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 1.44.

Анализ матча «Атлетико М» — «Эйбар» (01.09.2019)

«Атлетико» шикарно начал сезон, набрав шесть очков по итогам двух туров. Результаты вроде бы классические (два раза по 1:0), однако на деле мадридцы приятно удивили качеством футбола. Больше того – они имеют полное право сетовать на невезение, помешавшее забить больше голов.



В первом туре удалось уверенно разделаться с крепким «Хетафе». Соперник вообще ничего не создал, не считая попадания в каркас ворот. И справедливо остался с «баранкой». Неделю спустя не повезло «Леганесу». Единственный гол состоялся на 71-й минуте. Теперь работы у Яна Облака было побольше, но он справился.

Главный итог дебютных матчей – АТМД уже сейчас справился с уходом нескольких ключевых футболистов и дальше будет только прогрессировать. Команда ощутимо добавила в позиционном нападении и исправно создаёт остроту против оппонентов с низким оборонительным блоком. Раньше это было проблемой.



У «Хетафе» и «Леганеса» одна из лучших защит Примеры в своей весовой категории, однако «матрасники» за два тура создали восемь явных голевых моментов. На данный момент это лучший показатель в чемпионате Испании. Глобальные выводы делать рано, но повод присмотреться к происходящему определённо есть.



Симеоне становится более гибким, пробуя новые схемы. С «Хетафе» мадридцы начинали с ромбом в середине поля, с «Леганесом» из-за удаления Ренана Лоди в стартовом туре опробовали 3-1-4-2. После забитого гола в обеих случаях они возвращались к 4-4-2 и мастерски сушили игру.



Третий соперник прекрасно вписывается в один ряд с «Хетафе» и «Леганесом». «Эйбар» — один из самых крепких середняков турнира, умудряющийся при скромном бюджете иметь узнаваемый стиль. Правда, в межсезонье клуб покинули несколько важных футболистов, из-за чего старт сезона откровенно не задался.



По итогам встреч с «Мальоркой» и «Осасуной» удалось разжиться одним очком, что никак нельзя считать хорошим результатом. «Эйбар» по-прежнему старается использовать высокий прессинг, но нехватка сыгранности у новых исполнителей даёт о себе знать. Игра пока довольно сырая.



В связи с этим логично ожидать от хозяев голов. В первых турах им не везло с реализацией, но в какой-то момент показатель качнётся в обратную сторону. Мы бы выбирали между ТБ 2 мяча за 1.79 и ИТБ 1,5 мяча «Атлетико» за 1.81. В остальном выборы традиционные: П1 с форой «-1» за 1.79, П1 в 1-2 мяча за 1.85 или П1 + ТМ 3,5 мяча за 1.79.

Ставки на матч «Атлетико М» — «Эйбар»

В межсезонье «Эйбар» покинули несколько важных футболистов, из-за чего старт сезона откровенно не задался: поражение от «Мальорки» и ничья с «Осасуной». АТМД в первых турах понравился, на своём поле в таком состоянии они вряд ли потеряют очки.



Ставка №1: ИТБ 1,5 мяча «Атлетико» за 1.81.



Ставка №2: победа «Атлетико» с форой «-1» за 1.79.