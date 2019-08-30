«Рубин» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов». Прогноз на матчи РПЛ

31 августа на стадионе «Центральный» «Рубин» в матче 8-го тура РПЛ встретится с «Сочи». Согласно котировкам экспертов, больше шансов на успех у хозяев. Чистая виктория казанцев идёт за 2.02, а на команду Александра Точилина можно поставить за 4.20. Чуть позже на «РЖД Арене» «Локомотив» сразится с «Ростовом». Победа «железнодорожников» доступна за 1.80, а триумф жёлто-синих оценён коэффициентом 4.90.

Прогноз матча «Рубин» — «Сочи» (31.08.2019)

«Рубин» постепенно становится типичным середняком РПЛ. Если перед стартом сезона-2019/20 в казанцев многие не верили, то спустя несколько матчей команда Романа Шаронова стала одной из наиболее интересных с точки зрения произведённых преобразований. Клуб из столицы Татарстана стал чередовать победы и поражения, что уже не так плохо на фоне финансовых возможностей организации.

«Сочи» продолжает своё строительство, вот только закладывать фундамент уже по ходу турнира слишком опасно, что и подтверждают результаты. Александр Точилин оказался чуть ли не в самых стрессовых условиях из всех тренеров РПЛ, и пока молодому наставнику не удаётся добиться самого главного – первой в истории клуба победы в высшем дивизионе российского футбола.

В седьмом туре «Рубин» уступил на выезде «Ростову», и надо в очередной раз отметить судейскую ошибку, повлиявшую на итоговый счёт. Казанцы недосчитались одного балла в турнирной таблице, теперь парни Романа Шаронова выйдут на поле по-спортивному злыми. «Сочи» также в гостях проиграл «Уралу», единственным светлым пятном в той встрече для «барсов» стал первый в сезоне гол Антона Заболотного.

Пропускать по три мяча на чужих полях слишком много даже для дебютанта. Александр Точилин проделает работу над ошибками, и «Сочи» предстанет более организованной и надёжной командой. Если смотреть по персоналиям, то у «барсов» полно футболистов, знающих, как вести себя в трудных ситуациях. «Рубин» хоть и пытается демонстрировать атакующий футбол, но до желаемого эффекта казанцам ещё далеко, поэтому за 1.74 проверим вариант с отсутствием голов у хотя бы у одного из соперников.

В нынешнем сезоне «Рубин» и «Сочи» на двоих соорудили жалкие 7 мячей. По показателю забитых голов казанцы и «барсы» занимают 14-ю и 16-ю строчки в нынешнем розыгрыше РПЛ. У обеих команд, мягко говоря, проблемы и с созданием опасных моментов, и с реализацией. Если одному клубу удастся отличиться, то соперник попросту завязнет в эшелонированной обороне. Зрителям не позавидуешь.

Ставка на матч «Рубин» — «Сочи»

«Рубин» и «Сочи» спустя семь туров РПЛ находятся на 14-й и 16-й строчках по результативности. В очном противостоянии команды постараются сыграть аккуратно, так как очки нужны и тем, и другим. За 1.74 мы проверим классическую ставку: обе забьют – нет.

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.74

Прогноз матча «Локомотив» — «Ростов» (31.08.2019)

По итогам семи туров «Ростов» является одним из лидеров РПЛ, но не стоит переоценивать команду Валерия Карпина. Если мы взглянем на календарь, то многое станет понятно. На указанном отрезке жёлто-синие сыграли лишь со «Спартаком» из топов лиги, а встреч с «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром» и «Локомотивом» у самобытного коллектива ещё не было.

В уже упомянутом поединке «Ростов» одолел «Рубин», но победный гол парни Валерия Карпина забили из офсайда. Теперь жёлто-синим предстоит сражение на «РЖД Арене», где никому в этом сезоне не будет легко. «Локомотив» старается не терять очки с середняками и аутсайдерами, что у красно-зелёных получается практически идеально. Да, команда Юрия Сёмина уступила ЦСКА и скатала ничью с «Краснодаром», зато в остальных пяти поединках набрано 13 баллов.

В прошлом сезоне «Локомотив» и «Ростов» провели четыре очных противостояния в официальных матчах. В рамках РПЛ «железнодорожники» дважды оказались сильнее со счётом 2:1, а в полуфинале Кубка России после домашних 2:2 красно-зелёные разобрались с оппонентом на выезде 2:0. Вполне логично, что букмекеры считают фаворитом ближайшего матча именно коллектив Юрия Сёмина. Мы согласимся с экспертами и возьмём лобовую победу хозяев за приличный коэффициент 1.80.

Да, Валерий Карпин перестроил игру своей команды, теперь жёлто-синие действуют иначе, но кого этим удивить? Сёмина? Юрий Павлович готов к разным тактическим замыслам противника. По составу и уровню индивидуального мастерства «железнодорожники» на голову выше оппонента. Миранучки сейчас в отличной форме, в нападении есть выбор между несколькими форвардами, полный порядок в опорной зоне, поэтому для «Ростова» даже ничья станет настоящим достижением.

Пока не стартовали еврокубки, «Локомотив» постарается набрать максимум в РПЛ. Сейчас у «железнодорожников» все мысли о ближайшем матче. Если учесть, что «Ростов» с запасом пропустил больше всех из клубов первой семёрки, то шансы жёлто-синих действительно минимальны. Карпин пока не нашёл баланс между атакой и обороной. С середняками и аутсайдерами этого может хватить, но красно-зелёные своё не упустят.

Ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

В прошлом сезоне «Локомотив» и «Ростов» провели четыре очных противостояния в официальных матчах. В трёх поединках «железнодорожники» оказывались сильнее, поэтому за 1.80 мы возьмём чистую победу хозяев. У жёлто-синих слишком много проблем в обороне, чтобы набирать очки на выезде с одним из главных претендентов на чемпионство.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».